В Кремле объяснили, за что Путин наградил главу Минспорта орденом Александра Невского

«Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу», — сказал он.
Представитель Кремля затруднился назвать дату, когда был подписан соответствующий указ главы государства, отметив, что «это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу».
Песков также уточнил, что министр был награжден до 9 декабря, когда исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).
Ранее интернет-портал Sports.ru сообщал со ссылкой на свои источники, что министру спорта Колобкову вручен орден Александра Невского, при этом соответствующий указ главы государства опубликован не был.
Чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в финале одержала сборная Франции, со счетом 4:2 обыгравшая команду Хорватии. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата — выхода в ¼ финала мирового первенства.