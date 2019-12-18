«Будут полностью нести ответственность». Кого в Казахстане лишат премий и квартир за допинг

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ежегодно в Казахстане проверяют около трех тысяч проб спортсменов. В 2019 году в 37 случаях был обнаружен допинг.

«Можно сказать 0,1 процента выявления допинга. В каких-то странах Средней Азии не больше 30 проб берут в год, соответственно у них выявления допинга нет. Это нормальная статистика», — пояснил Сапиев, подчеркнув, что проверяются казахстанские спортсмены разных уровней.

Он объяснил, что решение о внесении изменений было принято в связи с тем, что государство оплачивает тренировочный процесс, организацию соревнований, победу на международных соревнованиях. «Мы затрачиваем средства, а потом спортсмен оказывается нечестным», — добавил Сапиев.

«Те спортсмены, которые до сегодняшнего дня (были уличны в употреблении допинга), с ними ничего не будет. С января кто поедет, они будут полностью нести ответственность», — сообщил Серик Сапиев.

Глава Комитета спорта отметил, что каждый атлет сам несет ответственность в случае обнаружения в его организме запрещенных веществ. Он привел в пример время, когда сам участвовал в соревнованиях.

«Я помню, что на последней Олимпиаде я сам ходил и внимательно смотрел, что я кушаю, рядом никто не сидит. Никогда не оставлял стакан с водой вне поля своего зрения. Раньше было пренебрежение — наберешь еды, шведский стол, поставишь, идешь брать соки. Оставляешь без внимания, любой может подойти и подсыпать. На Олимпиаде были ответственность и чувство, что выиграю. Я ходил и не отпускал поднос с едой», — рассказал олимпийский чемпион, посоветовав спортсменам сохранять рецепты и часть лекарственных препаратов, которые им назначает врач.