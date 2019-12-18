Эта музыка будет вечной. В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг

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9 декабря Всемирное антидопинговое агентство на четыре года закрыло сборной России доступ на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение произвело эффект брошенного в реку булыжника: много шума, брызги и истошные крики встревоженных птиц. Камень, тянувший за собой российский спорт, постепенно опустился на дно, водная гладь затянулась — и вот уже в привычном дремотном пейзаже почти невозможно заметить признаки недавнего переполоха.

Но только тот, кто провёл вдали от цивилизации последние четыре года, может быть уверен, что на этом всё и закончится. ВАДА вовсю запасается новыми снарядами — теперь точечного действия.

Первые 15 дел на основе анализа допинг-проб из Московской лаборатории уже переданы Российскому антидопинговому агентству.

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Ждите новых отстранений

За обсуждением беспрецедентно жёстких санкций и их последствий на второй план отошла главная причина отстранения России. В сентябре 2018-го РУСАДА спустя три года вернуло себе статус соответствия кодексу ВАДА. Ключевым условием восстановления РУСАДА в правах стала передача ВАДА электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории (ЛИМС) и всех подозрительных допинг-проб. При анализе ЛИМС специалисты обнаружили массовые фальсификации — данные 145 спортсменов были стёрты или изменены. В ВАДА уверены, что махинации проводились российской стороной перед тем, как предоставить материалы для исследования.

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Именно за эти манипуляции с данными и попытку одурачить Всемирное антидопинговое агентство нас и наказали. Русским дали ещё один шанс, а они снова сжульничали — уверены за рубежом. При этом изначально ВАДА изымало ЛИМС, чтобы выявить всех нарушителей антидопинговых правил и наказать их по закону, пусть и задним числом. Эксперты запросили у России 2262 пробы, взятые в период с 2011 по 2015 год. Летом стало известно, что в списке подозреваемых около 300 спортсменов.

Было бы наивно полагать, что после отстранения всей сборной России ВАДА откажется от расследования в отношении конкретных спортсменов.

Первые 15 виновных

Всемирное антидопинговое агентство продолжает планомерно исследовать имеющиеся у него образцы, сверять данные и выявлять виновных. Материалы по уличённым в употреблении допинга атлетам направляются в международные спортивные федерации, а также (по крайней мере некоторые) — в РУСАДА. По словам заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой, сейчас в распоряжении РУСАДА уже порядка 15 дел. И далеко не факт, что все они касаются тех 145 спортсменов, чьи данные в базе были фальсифицированы российской стороной (если верить ВАДА, конечно).

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что речь идёт не только о махинациях с базой данных, но и о непосредственно анализе проб и работе с ЛИМС.

Сколько всего спортсменов понесут наказание по итогам скрупулёзного анализа, пока неясно, но уже очевидно, что эти 15 дел лишь первая ласточка. Можно предположить, что счёт пойдёт на сотни.

Всё будет ещё хуже?

Изначально ВАДА убеждало российскую сторону в том, что анализ старых проб никакими новыми коллективными санкциями нам не грозит. Мол, все причастные понесут заслуженное наказание, а очистившийся российский спорт перевернёт позорную страницу и начнёт писать новую историю. Возможно, так бы оно и было, если бы не выявленные махинации с базой данных.