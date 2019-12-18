Следователь WADA Янгер допустил пересмотр CAS дел ранее оправданных российских олимпийцев

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В феврале 2018 года CAS полностью оправдал 28 из 39 российских участников Игр в Сочи, обвинявшихся на основании итогов расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о причастности государства к допинговым нарушениям в России. Еще 11 спортсменам было сокращено наказание, пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх было заменено на пропуск одних Олимпийских игр.

«Сейчас мы отправим в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет, в котором будет указано, что важный свидетель [бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории] был причастен к манипуляции данными лаборатории, — сказал Янгер. — Я думаю, что как только появятся новые доказательства, обязательно начнется пересмотр дел российских спортсменов».

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