Яковишина и Мишарина/Ермилов завоевали золото на Сурдлимпиаде

Яковишина победила в слаломе, показав время 1 минута 32,69 секунды. Серебро у чешки Терезы Кмоховой (1.33,09), замкнула тройку призеров австрийка Мелисса Кек (1.34,34).

Мишарина и Ермилов выиграли командный спринт с результатом 16 минут 42,0 секунды. Второе место заняла команда Украины (17.21,0), третьими стали китайцы (18.13,0).

Российские сноубордисты Станислав Соколов (85,66 балла) и Илья Пеньков (80,33) завоевали серебро и бронзу в слоупстайле, победу одержал американец Шон Эссон (88,33).

Россиянки Маргарита Носкова (75,00) и Элла Шевлякова (65,33) стали обладательницами серебра и бронзы в аналогичной дисциплине у женщин, где победу одержала американка Лорен Вайберт (81,00).

Российский горнолыжник Павел Казаков занял третье место в слаломе с результатом 1 минута 33,71 секунды. Золото у итальянца Джакомо Пьербона (1.32,33), серебро — у француза Николя Сарремжана (1.33,59).

Сборная России по хоккею победила финнов со счетом 6:1.