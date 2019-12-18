Яковишина и Мишарина/Ермилов завоевали золото на Сурдлимпиаде
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Горнолыжница Елена Яковишина и лыжники Любовь Мишарина и Сергей Ермилов принесли России золотые медали зимней Сурдлимпиады, которая проходит в Италии.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Горнолыжница Елена Яковишина и лыжники Любовь Мишарина и Сергей Ермилов принесли России золотые медали зимней Сурдлимпиады, которая проходит в Италии.
Яковишина победила в слаломе, показав время 1 минута 32,69 секунды. Серебро у чешки Терезы Кмоховой (1.33,09), замкнула тройку призеров австрийка Мелисса Кек (1.34,34).
Мишарина и Ермилов выиграли командный спринт с результатом 16 минут 42,0 секунды. Второе место заняла команда Украины (17.21,0), третьими стали китайцы (18.13,0).
Российские сноубордисты Станислав Соколов (85,66 балла) и Илья Пеньков (80,33) завоевали серебро и бронзу в слоупстайле, победу одержал американец Шон Эссон (88,33).
Россиянки Маргарита Носкова (75,00) и Элла Шевлякова (65,33) стали обладательницами серебра и бронзы в аналогичной дисциплине у женщин, где победу одержала американка Лорен Вайберт (81,00).
Российский горнолыжник Павел Казаков занял третье место в слаломе с результатом 1 минута 33,71 секунды. Золото у итальянца Джакомо Пьербона (1.32,33), серебро — у француза Николя Сарремжана (1.33,59).
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В медальном зачете российская команда с 16 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми наградами занимает первое место. У идущих следом итальянцев пять золотых и две бронзовые награды. Соревнования завершатся 21 декабря.