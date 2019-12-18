Юрист: Пересмотр дел россиян не предусмотрен правилами CAS

Глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер в интервью sportschau.de выразил надежду, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении российских спортсменов, которые были оправданы или частично оправданы CAS в феврале 2018 года.
«Юнгеру стоило бы прочитать правила CAS, которые не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам. А еще ему стоит перечитать решения. Показаниям, как он считает, главного свидетеля там уделяется так мало внимания, что даже смешно говорить о них как о вновь открывшемся обстоятельстве для главных дел», — сказал Пацев по телефону РИА Новости.
«Дело (олимпийского чемпиона в лыжных гонках) Александра Легкова обжаловали в Верховном суде Швейцарии, и им суд все сказал. Вопрос о пересмотре этого решения давно закрыт», — добавил он.
В феврале 2018 года CAS полностью или частично оправдал 39 российских спортсменов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в числе которых были пять олимпийских чемпионов и девять чемпионов мира. На стороне защиты российских спортсменов в CAS выступал бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории, который, как выяснилось, по словам Юнгера, при недавней проверке данных из лаборатории, был причастен к возможным манипуляциям с пробами, а потому не может являться свидетелем, заслуживающим доверия.