CASательно санкций: набсовет РУСАДА решит, обжаловать ли вердикт WADA

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Исполком WADA 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Также рекомендовано не проводить в России крупнейшие международные соревнования, исключением могут стать турниры, которые уже невозможно перенести и контракты на которые подписаны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее было объявлено, что наблюдательный совет РУСАДА, в состав которого входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко, уполномочен принять решение, соглашаться ли с вердиктом исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Согласно международному стандарту предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения дела (в CAS) — три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу января сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», — сообщил РИА Новости спортивный юрист Юрий Зайцев.