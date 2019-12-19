CASательно санкций: набсовет РУСАДА решит, обжаловать ли вердикт WADA

Исполком WADA 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Также рекомендовано не проводить в России крупнейшие международные соревнования, исключением могут стать турниры, которые уже невозможно перенести и контракты на которые подписаны.
Ранее было объявлено, что наблюдательный совет РУСАДА, в состав которого входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко, уполномочен принять решение, соглашаться ли с вердиктом исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Согласно международному стандарту предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения дела (в CAS) — три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу января сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», — сообщил РИА Новости спортивный юрист Юрий Зайцев.
WADA уже передало в РУСАДА порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что эти дела по большей части не связаны со списком из 145 спортсменов, с чьими данными проводились манипуляции, а именно в этом обвиняют российскую сторону.