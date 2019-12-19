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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Познер прокомментировал решение WADA об изоляции российского спорта

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналист Владимир Познер прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о желании проводить собственные Олимпийские игры после решения WADA.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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«Бойкот — это свидетельство слабости или непонимания ситуации. Можно проводить все что угодно, но это не будут Олимпийские игры. У нас же были свои всесоюзные, всероссийские игры. Пожалуйста, проводите их. Но надо понимать, что никто из звезд мирового спорта на такие турниры не проедет. Это будут сугубо национальные соревнования, в которых нет ничего плохого. Вот только это не замена Олимпийским играм», — сказал Познер в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Наказать конкретных атлетов, замешанных в манипуляциях, — это я понимаю. Но отстранять всех сразу без разбора? На мой взгляд, это несправедливо и неприемлемо. Спортсмен, не принимавший допинг, не должен отвечать за тех, кто его употреблял. Я хочу спросить: “А имеет ли вообще WADA право наказывать целую страну, отбирать флаг?” Ответить, видимо, должны юристы. Если у организации нет такого права, тогда принятое решение надо ставить под большой вопрос», — добавил Познер.

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Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что отечественные боксеры не хотят ехать на Олимпийские игры без флага и гимна страны.

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