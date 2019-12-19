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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин. Неделей ранее исполком WADA отстранил Россию от участия на крупных международных соревнованиях на четыре года.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение WADA не только не справедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву», — сказал господин Путин на большой пресс-конференции. По его словам, любое наказание должно быть индивидуальным.

Российский президент отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Так как в случае, если к действующему Олимпийскому комитету России (ОКР) претензий нет, сборная должна выступать под своим, а не нейтральным флагом. Сейчас претензий к ОКР у WADA нет.

Мы все делаем, чтобы наш спорт был честным.
Владимир Путин
президент России
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9 декабря исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории жесткими санкциями. В ближайшие четыре года на международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — в урезанном составе.

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