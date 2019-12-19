Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Источник: РИА "Новости"

«Решение WADA не только не справедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву», — сказал господин Путин на большой пресс-конференции. По его словам, любое наказание должно быть индивидуальным.

Российский президент отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Так как в случае, если к действующему Олимпийскому комитету России (ОКР) претензий нет, сборная должна выступать под своим, а не нейтральным флагом. Сейчас претензий к ОКР у WADA нет.

Мы все делаем, чтобы наш спорт был честным. Владимир Путин президент России

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/2038247136787?autoplay=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9 декабря исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории жесткими санкциями. В ближайшие четыре года на международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — в урезанном составе.