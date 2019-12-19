РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10−15 дней

Источник: AP 2019

В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Думаю, что это будет в ближайшие 10−15 дней. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов», — сказал Ивлев.

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