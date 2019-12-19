Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан на аукционе за $8,8 млн

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Торги прошли 18 декабря и длились между тремя сторонами более 12 минут. Стартовая цена лота была установлена на отметке в $500 тыс., эксперты оценивали, что итоговая сумма составит до $1 млн, но манифест был продан за $8,8 млн.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что «борьба между народами должна быть только в спорте».