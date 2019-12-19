Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан на аукционе за $8,8 млн
ТАСС, 19 декабря. Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на торгах аукционным домом «Сотбис» (Sotheby's). Об этом сообщает
ТАСС, 19 декабря. Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на торгах аукционным домом «Сотбис» (Sotheby's). Об этом сообщает
Торги прошли 18 декабря и длились между тремя сторонами более 12 минут. Стартовая цена лота была установлена на отметке в $500 тыс., эксперты оценивали, что итоговая сумма составит до $1 млн, но манифест был продан за $8,8 млн.
Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложен лозунг «Быстрее, выше, сильнее». В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духа во время Олимпийских игр.