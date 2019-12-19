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19 декабря, источник: ТАСС

Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан на аукционе за $8,8 млн

ТАСС, 19 декабря. Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на торгах аукционным домом «Сотбис» (Sotheby's). Об этом сообщает пресс-служба дома.

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Источник: Reuters

Торги прошли 18 декабря и длились между тремя сторонами более 12 минут. Стартовая цена лота была установлена на отметке в $500 тыс., эксперты оценивали, что итоговая сумма составит до $1 млн, но манифест был продан за $8,8 млн.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что «борьба между народами должна быть только в спорте».

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложен лозунг «Быстрее, выше, сильнее». В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духа во время Олимпийских игр.

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