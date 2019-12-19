CAS сможет в любое время начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА

В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

«Офис CAS будет открыт в течение всего рождественского и новогоднего периода, за исключением 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года, — говорится в сообщении. — Таким образом, CAS будет в состоянии открыть процедуру, если это потребуется, без промедления».