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19:58 (мск), источник: ТАСС

Путин направил приветствие участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта»

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта». Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019

«Это важное, торжественное и по-настоящему праздничное мероприятие вновь собрало в Москве молодых атлетов — признанных лидеров мирового спорта, а также представителей вузов, спортивных федераций, государственных, общественных, волонтерских организаций, тех, кто своим неустанным трудом и талантом содействует развитию и популяризации студенческого спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни», — говорится в телеграмме.

Президент добавил, что в этом году российские студенты-спортсмены «добились впечатляющих результатов, достойно представили нашу страну на многих престижных международных соревнованиях, в том числе на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске».

Путин подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать студентов-спортсменов на пути к высоким целям и выразил уверенность, что их твердый характер и стремление бороться до конца будут помогать им в спорте и жизни.

Бал «Звезды студенческого спорта» — торжественная церемония чествования лучших студентов-спортсменов. Впервые состоялся в 2013 году в Государственном Кремлевском дворце.

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