Путин направил приветствие участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта»

Источник: AP 2019

«Это важное, торжественное и по-настоящему праздничное мероприятие вновь собрало в Москве молодых атлетов — признанных лидеров мирового спорта, а также представителей вузов, спортивных федераций, государственных, общественных, волонтерских организаций, тех, кто своим неустанным трудом и талантом содействует развитию и популяризации студенческого спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни», — говорится в телеграмме.

Президент добавил, что в этом году российские студенты-спортсмены «добились впечатляющих результатов, достойно представили нашу страну на многих престижных международных соревнованиях, в том числе на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске».

Путин подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать студентов-спортсменов на пути к высоким целям и выразил уверенность, что их твердый характер и стремление бороться до конца будут помогать им в спорте и жизни.