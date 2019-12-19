В Германии пяти подозреваемым по делу о допинге предъявили обвинения
БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения спортивному врачу и его четырем помощникам по делу о допинге, сообщило ведомство в четверг.
БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения спортивному врачу и его четырем помощникам по делу о допинге, сообщило ведомство в четверг.
Обвинения были предъявлены еще 13 декабря, но сообщили об этом лишь в четверг, поскольку, объясняется в документе, с ним должны были сначала ознакомиться обвиняемые и их защита. Обвиняемым вменяется в вину применение запрещенных
Всего было установлено 23 спортсмена, которые пользовались услугами врача из Эрфурта. О личностях спортсменов прокуратура не сообщает и не уточняет, ведется ли против них расследование. В ведомстве отмечают, что в Германии такие деяния стали наказуемыми лишь с 18 декабря 2015 года, а Марк С. начал предоставлять соответствующие услуги с 2011 года. Кроме того, во многих случаях речь идет об австрийских гражданах или о правонарушениях, произошедших во время соревнований в Австрии, и расследованием таких дел занимаются австрийские власти.
Обвиняемые предоставляли атлетам в области зимних видов спорта и велоспорта услуги по переливанию, обработке крови, предоставляли другие препараты с гормонами роста с целью увеличить выносливость и спортивные показатели атлетов. Манипуляции с кровью позволяли спортсменам проходить тесты на допинг, чтобы в ней не были обнаружены запрещенные вещества.
Прокуратура также отмечает, что в сентябре 2017 года доктор дал неназванной спортсменке препарат, содержащий эритроциты в сухой форме. Хотя он уверял ее, что препарат испытан и побочных эффектов не будет, спустя полчаса после его приема «возникли четкие побочные эффекты, которые, к счастью, привели лишь к краткосрочным негативным эффектам».
Дело связано с резонансными антидопинговыми рейдами, которые прошли зимой прошлого года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.