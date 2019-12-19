В Германии пяти подозреваемым по делу о допинге предъявили обвинения

Обвинения были предъявлены еще 13 декабря, но сообщили об этом лишь в четверг, поскольку, объясняется в документе, с ним должны были сначала ознакомиться обвиняемые и их защита. Обвиняемым вменяется в вину применение запрещенных допинг-процедур и оказание помощи в этом процессе «на профессиональной основе и в составе преступной группировки». Спортивный врач, доктор Марк С. из Эрфурта, который проходит главным обвиняемым, также подозревается в нанесении тяжелого увечья здоровью. Двое подозреваемых находятся в предварительном заключении с начала года, трое в мае были отпущены.

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Всего было установлено 23 спортсмена, которые пользовались услугами врача из Эрфурта. О личностях спортсменов прокуратура не сообщает и не уточняет, ведется ли против них расследование. В ведомстве отмечают, что в Германии такие деяния стали наказуемыми лишь с 18 декабря 2015 года, а Марк С. начал предоставлять соответствующие услуги с 2011 года. Кроме того, во многих случаях речь идет об австрийских гражданах или о правонарушениях, произошедших во время соревнований в Австрии, и расследованием таких дел занимаются австрийские власти.

Обвиняемые предоставляли атлетам в области зимних видов спорта и велоспорта услуги по переливанию, обработке крови, предоставляли другие препараты с гормонами роста с целью увеличить выносливость и спортивные показатели атлетов. Манипуляции с кровью позволяли спортсменам проходить тесты на допинг, чтобы в ней не были обнаружены запрещенные вещества.

Прокуратура также отмечает, что в сентябре 2017 года доктор дал неназванной спортсменке препарат, содержащий эритроциты в сухой форме. Хотя он уверял ее, что препарат испытан и побочных эффектов не будет, спустя полчаса после его приема «возникли четкие побочные эффекты, которые, к счастью, привели лишь к краткосрочным негативным эффектам».