Фоторепортажи
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская область потратит на Универсиаду-2023 почти 50 млрд рублей

На Среднем Урале из областного бюджет, утвержденного на 2020 год, выделят 45,5 млрд рублей на подготовку к летней Универсиаде-2023 год.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Областное министерство строительства использует деньги на возведение объектов Универсиады и прокладку улично-дорожных сетей. Всего на строительство и реконструкцию дорог потратят 1,307 млрд рублей — расширят Сибирский тракт и проложат дорогу к площадке Универсиады.

Читайте также
Путин объяснил решение WADA: Универсиаде в Екатеринбурге быть

На возведение учебных корпусов задействуют 8,036 млрд рублей — здания университетов города, которые перенесут ближе к соревнованиям, примут в своих альма-матер 14000 студентов.

На строительство общежитий, многофункционального комплекса и медицинского центра потратят больше всего денег — 19,190 млрд рублей. Общежития площадью 332 тыс. кв. метров рассчитывается на 11 тысяч человек.

Строительство Дворца водных видов спорта и дворца дзюдо, который будет базироваться в Академическом районе, обойдется в 7,767 млрд рублей.

Остальная сумма уйдет на субсидии для организаций, которые будут управлять проектом. Больше всего достанется АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» — 3,617 млрд рублей. На землях «Синары», выходец из которой стал руководителем Дирекции, построят объекты Универсиады.

Напомним, что сейчас над Универсиадой нависла неясность из-за решения Всемирного допингового комитета (WADA), вследствие которого Россия лишается на четыре года возможности участвовать в международных соревнованиях, а также проводить крупные турниры. Универсиада-2023 считается крупным турниром, но как считают чиновники, на студенческое соревнование запрет WADA не распространяется.

Читайте также
 11 лет страха. Что будет с детьми, сбежавшими от безумной матери на Урале
Пить постоянно. Эксперт - какие витамины нужны жителям России
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Наши лыжи готовят четверо. У Норвегии — 11». Что с биатлоном РФ
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия
Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Худобин активировал режим бога и остановил клуб Кучерова в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь