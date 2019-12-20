Свердловская область потратит на Универсиаду-2023 почти 50 млрд рублей
На Среднем Урале из областного бюджет, утвержденного на 2020 год, выделят 45,5 млрд рублей на подготовку к летней Универсиаде-2023 год.
На Среднем Урале из областного бюджет, утвержденного на 2020 год, выделят 45,5 млрд рублей на подготовку к летней Универсиаде-2023 год.
Областное министерство строительства использует деньги на возведение объектов Универсиады и прокладку
На возведение учебных корпусов задействуют 8,036 млрд рублей — здания университетов города, которые перенесут ближе к соревнованиям, примут в своих
На строительство общежитий, многофункционального комплекса и медицинского центра потратят больше всего денег — 19,190 млрд рублей. Общежития площадью 332 тыс. кв. метров рассчитывается на 11 тысяч человек.
Остальная сумма уйдет на субсидии для организаций, которые будут управлять проектом. Больше всего достанется АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» — 3,617 млрд рублей. На землях «Синары», выходец из которой стал руководителем Дирекции, построят объекты Универсиады.
Напомним, что сейчас над Универсиадой нависла неясность