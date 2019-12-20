Свердловская область потратит на Универсиаду-2023 почти 50 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Областное министерство строительства использует деньги на возведение объектов Универсиады и прокладку улично-дорожных сетей. Всего на строительство и реконструкцию дорог потратят 1,307 млрд рублей — расширят Сибирский тракт и проложат дорогу к площадке Универсиады.

Читайте также Путин объяснил решение WADA: Универсиаде в Екатеринбурге быть

На возведение учебных корпусов задействуют 8,036 млрд рублей — здания университетов города, которые перенесут ближе к соревнованиям, примут в своих альма-матер 14000 студентов.

На строительство общежитий, многофункционального комплекса и медицинского центра потратят больше всего денег — 19,190 млрд рублей. Общежития площадью 332 тыс. кв. метров рассчитывается на 11 тысяч человек.

Строительство Дворца водных видов спорта и дворца дзюдо, который будет базироваться в Академическом районе, обойдется в 7,767 млрд рублей.

Остальная сумма уйдет на субсидии для организаций, которые будут управлять проектом. Больше всего достанется АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» — 3,617 млрд рублей. На землях «Синары», выходец из которой стал руководителем Дирекции, построят объекты Универсиады.