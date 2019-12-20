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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА объявила о дисквалификации трех спортсменов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лыжник Даниил Харичев дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация 19-летнего спортсмена отсчитывается с 12 апреля 2019 года.

Также РУСАДА дисквалифицировала на четыре года Екатерину Урамченко (пауэрфлифтинг) и на два года Захара Арапова (пауэрлифтинг для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

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