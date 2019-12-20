РУСАДА объявила о дисквалификации трех спортсменов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лыжник Даниил Харичев дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лыжник Даниил Харичев дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация 19-летнего спортсмена отсчитывается с 12 апреля 2019 года.
Также РУСАДА дисквалифицировала на четыре года Екатерину Урамченко (пауэрфлифтинг) и на два года Захара Арапова (пауэрлифтинг для лиц с поражением