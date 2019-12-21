СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

Петренко напомнила, что в рамках расследования дела Родченкова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, Следственный комитет в январе и апреле текущего года непосредственно в лаборатории передал экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) копии электронных файлов АДЦ, а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.
По словам представителя ведомства, следователи провели экспертизу копий переданных электронных файлов и подтвердили их подлинность, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.
При этом Петренко отметила, что прежнее руководство Антидопингового центра в 2015—2016 годах удаленно подключалось с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, к электронной базе LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб.
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — отметила Петренко.
СК указывает, что располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, но его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.
«Иностранные партнеры уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — говорится в сообщении.
Петренко добавила, что следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории.
Исполком WADA 9 декабря из-за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира только «чистых» российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе — без флага.