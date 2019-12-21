СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

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Петренко напомнила, что в рамках расследования дела Родченкова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, Следственный комитет в январе и апреле текущего года непосредственно в лаборатории передал экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) копии электронных файлов АДЦ, а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам представителя ведомства, следователи провели экспертизу копий переданных электронных файлов и подтвердили их подлинность, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

При этом Петренко отметила, что прежнее руководство Антидопингового центра в 2015—2016 годах удаленно подключалось с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, к электронной базе LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — отметила Петренко.

СК указывает, что располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, но его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

«Иностранные партнеры уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — говорится в сообщении.

Петренко добавила, что следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории.