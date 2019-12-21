В Токио прошла церемония открытия нового олимпийского стадиона

Источник: AFP 2019

Уже с утра люди начали стекаться к стадиону, прохожие фотографировали его через сетку-рабицу ограды, а на территории самого спортивного комплекса разворачивали палатки торговцы съестным — сосисками, японской лапшой, пирожками с мясом из Австралии, кебабами и пельменями на пару.

Пришедшие на открытие стадиона японцы прежде всего встали в очереди поесть, а также купить сувениры — кружки, майки и прочую мелочь с символикой стадиона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Национальный стадион на 60 тысяч мест начали строить в декабре 2016 года на месте старого, и строительство обошлось в 157 миллиардов японских иен (около 1,5 миллиарда долларов).

«На вид он мало чем отличается от старого», — поделилась впечатлениями с корреспондентом РИА Новости пришедшая на стадион с подругами японка по фамилии Судзуки. По ее словам, вместе с тем важно, что произошло «новое рождение» спортивной арены к Олимпиаде в Токио.

«Нам, японцам, стадион очень нравится», — подтвердила группа других посетителей, став тут же делать селфи на фоне нового здания.

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Бывший национальный стадион в Токио строился в качестве главного спортивного объекта Третьих Азиатских игр 1958 года и прошлой Токийской олимпиады 1964 года. К нынешним Олимпийским играм его решили перестроить. Как сообщали ранее японские СМИ, строительство началось на 14 месяцев позже запланированного, когда изначальный проект, созданный британской архитектором арабского происхождения Захой Хадид, был отклонен из-за высоких затрат.

Бетонное здание нового стадиона лишено архитектурных излишеств, его венчает деревянная кровля из досок, выструганных из древесины 47 префектур Японии.

Церемония открытия началась с выступления ансамбля барабанщиков «Кодо», который дебютировал на Берлинском фестивале искусств в 1981 году и дал около 6 тысяч концертов в полусотне стран мира. Удары в огромные барабаны, похоже, заставили биться в унисон сердца зрителей огромного стадиона.

На спортивной арене организаторы церемонии воссоздали атмосферу народных фестивалей шести префектур северо-восточной части Японии, в том числе Фукусимы, где в 2011 году произошло разрушительное землетрясение и цунами, вызвавшее крупнейшую после Чернобыля аварию на атомной электростанции. Фестиваль с участием жителей пострадавших районов северо-востока Японии призван продемонстрировать возвращение их к нормальной жизни.