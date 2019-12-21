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17:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд

Следственный комитет России выступил с заявлением по поводу исправлений в базе данных Московской лаборатории.

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Через два дня после того, как Наблюдательный совет РУСАДА официально озвучил намерение судиться с ВАДА по поводу дисквалификации и санкций против нашей страны, свою позицию представил Следственный комитет России.

Заявлений Следкома очень не хватало во время принятия исполкомом ВАДА 9 декабря решения о наказании нашей страны за якобы имевшее место манипуляции с базой данных.

Ведь именно СК РФ в свое время опечатал Московскую лабораторию в рамках уголовного дела Григория Родченкова. И именно арестом Следкома объяснялись огромные трудности с передачей базы данных в распоряжение ВАДА.

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Искажений файлов не обнаружено

Собственно, всю обнародованную сегодня информацию в той или иной степени уже озвучивали наши официальные лица. Однако сейчас она приобрела более системный характер — ведь именно в обязанности Следкома входил контроль за базой, которая с лета 2016 года была объявлена важной уликой в деле о служебных злоупотреблениях Родченкова. На что же обратить внимание в заявлении, которое подписано официальным представителем СК РФ Светланой Петренко?

— Следком подтверждает свое участие в передаче специалистам ВАДА в Московской лаборатории в январе и апреле этого года «копии электронных файлов», а также «свыше 5000 биологических проб спортсменов».

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— Компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов пришла к выводу, что база является подлинной и не содержит «искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов». То есть утверждение специалистов ВАДА о корректировке базы Следком раз и навсегда официально опровергает.

— Экспертами СР РФ подтверждены факты удаленного редактирования базы прежним руководством лаборатории в 2015—2016 годах с американских и немецких IP-адресов. Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА еще в январе.

— Изменения базы могли появиться в результате работы сотрудников лаборатории. Их доступ к редактированию, согласно утверждению СК, не мог быть ограничен в 2018—2019 годах «в связи с постоянным функционированием» учреждения. Последнее утверждение представляется странным. Но в данном случае оно не может глобально повлиять на ситуацию. Россия устами Следкома заявила, что базой не манипулировала, ВАДА уверено в обратном, а публике остается только верить одной из сторон, или нет.

Для российских судов заключение экспертов СК РФ точно не стало бы неопровержимым аргументом. Однако у спортивного арбитража в Лозане будет еще заключение экспертов ВАДА с противоположным выводом.

Позиция же России сводится к тому, что изменения в базу внесены «Родченковым и неустановленными лицами» «с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов». Неофициальная версия базы объявлена СК РФ не заслуживающей доверия, поскольку «его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена».

Также Следком констатировал, что «иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видеосвязи».

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Последнее слово скажет суд

Напомним, что это не первое заявление Следкома относительно уголовного дела беглого ученого Григория Родченкова. СК накануне важных заседаний ВАДА несколько раз выступал с комментариями и, в частности, объявил выводы доклада Ричарда Макларена не соответствующими действительности. Последнее не помешало комиссии МОК Самуэля Шмида положить этот доклад в основу своих заключений, на основании которых наша страна была лишена флага на Играх в Пхенчхане. Скорее всего, нынешние заключения Следкома ждет та же участь, а интересны они в первую очередь как финализация позиции России по вопросу о правках в базе LIMS.

Скорее всего, Спортивный арбитраж все-таки не станет снова копаться в файлах лаборатории, а займется анализом Олимпийской Хартии и Всемирного антидопингового кодекса. На противоречия между этими документами указал в том числе Президент РФ.

И очевидно, что именно на этом, а не на препарировании базы, будет строиться защита России в суде. Напомним тезисы, озвученные Владимиром Путиным в Париже и в Москве:

— Олимпийская Хартия не предполагает лишение страны флага, если у МОК нет претензий к национальному Олимпийскому комитету. А главный документ при проведении Олимпиады — именно Хартия.

— Нарушения, связанные с базой, относятся к периоду 2011−2015 годов. Россия уже отбыла за них наказание в 2018-м во время Олимпиады в Пхенхчане. Два раза наказывать за одно и то же недопустимо.

— Коллективное наказание незаконно — привлекать к ответственности нужно конкретных виновных. Россия готова искать их в сотрудничестве с ВАДА, что в очередной раз и подтвердил в своем заявлении Следком РФ.

Как же будет развиваться ситуация дальше? 24 декабря наша страна должна совершить последний шаг в подаче апелляции — утвердить ее в Олимпийском и Паралимпийском комитетах России (учредителях РУСАДА). После этого надо ждать заседаний суда. С учетом грядущих праздников и всех сложных юридических процедур, маловероятно, что арбитраж приступит к рассмотрению раньше конца января. По идее все должно решиться до конца июня, когда будут формироваться окончательные заявки на Олимпиаду-2020. Однако есть вероятность, что дело затянется, и санкции так и не вступят в силу до Игр в Токио.

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