«Все это фарс»: адвокат Родченкова ответил на заявление СК

СК РФ ранее сделал официальное заявление о том, что получил доказательства вмешательства Родченкова в электронную базу LIMS удаленно из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
«Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Мы не знаем, делал ли это кто-нибудь еще. Это похоже на фарс», — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Уолдена.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе — без флага.