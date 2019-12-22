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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все это фарс»: адвокат Родченкова ответил на заявление СК

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден утверждает, что его клиент не вносил изменения в базу данных лаборатории (LIMS).

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Источник: Спорт РИА Новости

СК РФ ранее сделал официальное заявление о том, что получил доказательства вмешательства Родченкова в электронную базу LIMS удаленно из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

«Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Мы не знаем, делал ли это кто-нибудь еще. Это похоже на фарс», — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Уолдена.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе — без флага.

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