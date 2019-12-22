«Все это фарс»: адвокат Родченкова ответил на заявление СК

Источник: Спорт РИА Новости

СК РФ ранее сделал официальное заявление о том, что получил доказательства вмешательства Родченкова в электронную базу LIMS удаленно из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

«Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Мы не знаем, делал ли это кто-нибудь еще. Это похоже на фарс», — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Уолдена.

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