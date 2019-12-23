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15:11 (мск), источник: РИА Крым

Победа на миллион: правительство будет платить олимпийцам из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. С 2020 года за победу на Олимпийских играх крымским спортсменам будут платить по миллиону, а за участие в мировых чемпионатах — по 700 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.

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Источник: РИА "Новости"

Также будут вознаграждены тренеры олимпийцев.

«Сумма за победу на Олимпийских играх составит 1 млн рублей для спортсмена и 700 тыс. рублей для тренера. За победу на чемпионате мира спортсмен получит 700 тыс. рублей, а тренер — 500 тыс. рублей. Это будет бессрочное положение», — сказали министр.

Она также отметила, что финансовая поддержка спортсменов, победивших в международных соревнованиях, производилась и ранее, однако, по мнению министерства, средств выделялось недостаточно.

«Мы посчитали, что этого очень мало для поддержки тех спортсменов, которые стали чемпионами России и мира. Нас полностью поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и наше министерство финансов.

Ранее сообщалось, что в Крыму разработают положение о материальном стимулировании спортсменов за высокие достижения на международных соревнованиях. Первым финансовую поддержку получит чемпион мира по боксу Глеб Бакши и его тренер Иван Карандей.

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