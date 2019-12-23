Победа на миллион: правительство будет платить олимпийцам из Крыма

Источник: РИА "Новости"

Также будут вознаграждены тренеры олимпийцев.

«Сумма за победу на Олимпийских играх составит 1 млн рублей для спортсмена и 700 тыс. рублей для тренера. За победу на чемпионате мира спортсмен получит 700 тыс. рублей, а тренер — 500 тыс. рублей. Это будет бессрочное положение», — сказали министр.

Она также отметила, что финансовая поддержка спортсменов, победивших в международных соревнованиях, производилась и ранее, однако, по мнению министерства, средств выделялось недостаточно.

«Мы посчитали, что этого очень мало для поддержки тех спортсменов, которые стали чемпионами России и мира. Нас полностью поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и наше министерство финансов.