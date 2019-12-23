В Америке реальных допинговых нарушений больше, чем в России. Но WADA отстраняет от Олимпиады нас
Главное из свежего отчета WADA.
Главное из свежего отчета WADA.
Обычно в конце декабря подводят итоги года уходящего. Но у WADA, наверное, свой календарь. Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет за 2017 год. В свете последних событий это немного неактуально, но тоже очень интересно.
Вспомним: главным событием 2017-го стало декабрьское заседание МОК, по итогам которого было принято решение отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Причиной этому стал уже легендарный доклад Ричарда Макларена о государственной поддержке допинге в российском спорте.
А теперь обратимся к отчету WADA.
Самым проблемным нашим видом спорта предсказуемо стала легкая атлетика (21 нарушение), на втором месте находится велоспорт (7), на третьем — тяжелая атлетика (6). Главными проблемами итальянцев и французов стали велоспорт и бодибилдинг, у бразильцев — футбол, а у американцев — легкая и тяжелая атлетики (по 19).
Забавно, что все это время глава USADA Трэвис Тайгерт, как и сейчас, постоянно говорил о нечестной игре россиян. Незадолго до заседания МОК Тайгерт был одним из первых, кто призвал лишить наших спортсменов права выступать на ОИ под своим флагом.
WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады
из-заее системной допинговой практики. И позволить российским атлетам, доказавшим свою «чистоту», выступать под нейтральным флагом.
Но выходит, что мистер Тайгерт так увлекся критикой российского спорта, что подзабыл цифры допинговых нарушений в США. Иначе как объяснить, что в топе главных нарушителей Америка стоит выше России? Напомним, что в 2017 году легкоатлетическая сборная США выиграла медальный зачет ЧМ, наши легкоатлеты выступали в нейтральном статусе.
Еще из отчета можно отметить, что, по сравнению с 2016 годом, в 2017-м количество нарушений возросло на 13,1%. Признают ли в WADA свою антидопинговую политику провальной?