Откуда родом главные герои спортивного года

Год клонится к закату, заставляя перебирать в памяти и смаковать приятные мгновения уходящих дней. Нынешний спортивный сезон получился удивительно насыщенным и богатым на события, главным из которых, безусловно, стали II Европейские игры, отгремевшие в Минске в середине июня красочным карнавалом рекордов и хорошего настроения.



Белорусский флаг не раз развевался над стадионами, а в честь наших побед звучал гимн. Вся страна болела и переживала за будущих чемпионов. И неудивительно, ведь в рекордах и результатах каждого из них есть частичка малой родины. Той, где сделаны первые шаги, где тренер заметил талант и сумел его развить, направив неуемную энергию в нужное русло. А значит, эти победы общие. Наши. Объединяющие крепкой нитью все местечки и регионы, районы и область в одну большую спортивную семью.



Главными героями года (вернее, героинями) можно смело называть наших девчат-байдарочниц Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. Обе на чемпионате мира и II Европейских играх добыли по 8 (!) медалей. У Ольги — 4 золота, 3 серебра и бронза; у Марины — 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы! Такие достижения не остались без внимания: обе спортсменки в конце года получили из рук Александра Лукашенко государственные награды — медали «За трудовые заслуги».



Марина Литвинчук родом из деревни Бабуничи Петриковского района Гомельской области (Надежда Попок, которая гребет вместе с Мариной в байдарке-четверке, кстати, тоже из Пет­риковского района). С детства она была спортивной девочкой, правда, успехи делала в легкой атлетике. На одном из соревнований, в котором Марина привычно победила, ее заметил тренер по гребле. Организовал настоящий план «Перехват», буквально снял Марину с поезда и предложил попробовать себя на воде. Девушка согласилась. Правда, для этого нужно было отправиться в Петриков, где располагалась гребная база. На первой тренировке, пока ее родители разговаривали с наставником, Марина села в лодку, забыв даже надеть спасательный жилет, взмахнула веслами — и поплыла.



— Сразу и без подготовки, — вспоминает она. — Испытала такие чувства, что вмиг поняла: это мое. А когда тренер и папа хватились меня, я уже была на середине реки. Признаться, немного испугалась — ведь до берега оказалось действительно далеко. Но ничего — догребла. С тех пор с лодкой на «ты».



Ольга Худенко тоже из Гомельской области — родилась в Хойниках (откуда родом и ее подруга по байдарке-четверке Маргарита Махнева). Училась в местной школе № 4 и тоже, как и Литвинчук, занималась легкой атлетикой. Но однажды к ним домой пришел тренер по гребле на байдарках и сказал маме, что об Ольге ему сообщил учитель физкультуры и что у нее хорошие данные. В общем, нужно переезжать в Мозырь — там будут из дочки делать чемпионку. Не обманул. Правда, девочке пришлось много преодолеть, проявить характер, чтобы добиться нынешних высот. Мама Ольги Худенко Елена вспоминала: сперва та наотрез отказывалась покидать родное гнездо — близким пришлось уговаривать ее пойти на тренировку. Сегодня, вспоминая об этом, Ольга улыбается:



— Как говорится, аппетит приходит во время еды! Мне достаточно было попробовать, чтобы появился азарт. А когда пришли первые успехи, затянуло. Хотя до сих пор не понимаю, как моему первому тренеру удалось разглядеть во мне гребчиху, я ведь была настолько худенькая, что меня грифом придавливало.



В школе, к слову, Ольга была отличницей, а вот с поведением были проблемы:



— Могла даже с парнями подраться. Вообще, своеобразной была: подруг у меня почти не было. А больше всего любила гуманитарные предметы — языки, литературу, а вот математика давалась очень тяжело.

