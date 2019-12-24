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11:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Откуда родом главные герои спортивного года

География спортивных побед в сезоне 2019 года.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Год клонится к закату, заставляя перебирать в памяти и смаковать приятные мгновения уходящих дней. Нынешний спортивный сезон получился удивительно насыщенным и богатым на события, главным из которых, безусловно, стали II Европейские игры, отгремевшие в Минске в середине июня красочным карнавалом рекордов и хорошего настроения.

Белорусский флаг не раз развевался над стадионами, а в честь наших побед звучал гимн. Вся страна болела и переживала за будущих чемпионов. И неудивительно, ведь в рекордах и результатах каждого из них есть частичка малой родины. Той, где сделаны первые шаги, где тренер заметил талант и сумел его развить, направив неуемную энергию в нужное русло. А значит, эти победы общие. Наши. Объединяющие крепкой нитью все местечки и регионы, районы и область в одну большую спортивную семью.

Главными героями года (вернее, героинями) можно смело называть наших девчат-байдарочниц Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. Обе на чемпионате мира и II Европейских играх добыли по 8 (!) медалей. У Ольги — 4 золота, 3 серебра и бронза; у Марины — 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы! Такие достижения не остались без внимания: обе спортсменки в конце года получили из рук Александра Лукашенко государственные награды — медали «За трудовые заслуги».

Марина Литвинчук родом из деревни Бабуничи Петриковского района Гомельской области (Надежда Попок, которая гребет вместе с Мариной в байдарке-четверке, кстати, тоже из Пет­риковского района). С детства она была спортивной девочкой, правда, успехи делала в легкой атлетике. На одном из соревнований, в котором Марина привычно победила, ее заметил тренер по гребле. Организовал настоящий план «Перехват», буквально снял Марину с поезда и предложил попробовать себя на воде. Девушка согласилась. Правда, для этого нужно было отправиться в Петриков, где располагалась гребная база. На первой тренировке, пока ее родители разговаривали с наставником, Марина села в лодку, забыв даже надеть спасательный жилет, взмахнула веслами — и поплыла.

— Сразу и без подготовки, — вспоминает она. — Испытала такие чувства, что вмиг поняла: это мое. А когда тренер и папа хватились меня, я уже была на середине реки. Признаться, немного испугалась — ведь до берега оказалось действительно далеко. Но ничего — догребла. С тех пор с лодкой на «ты».

Ольга Худенко тоже из Гомельской области — родилась в Хойниках (откуда родом и ее подруга по байдарке-четверке Маргарита Махнева). Училась в местной школе № 4 и тоже, как и Литвинчук, занималась легкой атлетикой. Но однажды к ним домой пришел тренер по гребле на байдарках и сказал маме, что об Ольге ему сообщил учитель физкультуры и что у нее хорошие данные. В общем, нужно переезжать в Мозырь — там будут из дочки делать чемпионку. Не обманул. Правда, девочке пришлось много преодолеть, проявить характер, чтобы добиться нынешних высот. Мама Ольги Худенко Елена вспоминала: сперва та наотрез отказывалась покидать родное гнездо — близким пришлось уговаривать ее пойти на тренировку. Сегодня, вспоминая об этом, Ольга улыбается:

— Как говорится, аппетит приходит во время еды! Мне достаточно было попробовать, чтобы появился азарт. А когда пришли первые успехи, затянуло. Хотя до сих пор не понимаю, как моему первому тренеру удалось разглядеть во мне гребчиху, я ведь была настолько худенькая, что меня грифом придавливало.

В школе, к слову, Ольга была отличницей, а вот с поведением были проблемы:

— Могла даже с парнями подраться. Вообще, своеобразной была: подруг у меня почти не было. А больше всего любила гуманитарные предметы — языки, литературу, а вот математика давалась очень тяжело.

Прекрасно провели сезон и другие наши гребчихи: Елена Ноздрева, Надежда Макарченко, Ольга Климова…

Ноздрева родом из деревни Удога Чериковского района. В одном из интервью Лена вспоминала:

— Удога — небольшая деревенька, в которой все друг друга знают. Развлечений особых нет. Когда ходила в сельскую школу, уделяла много внимания учебе, участвовала во всех спортивных соревнованиях — по волейболу, лыжам, многоборью, бегу, спортивному ориентированию. А потом в Чериков приехал тренер из Гомеля. Тогда у нас проходили соревнования по волейболу. Наш учитель, узнав о приезде наставника, подошел к нему и предложил посмотреть на своих учеников. Нас собрали в одном классе и спросили, кто хочет на греб­лю. На это мы дружно ответили: «А что это такое?» В итоге побегали, сделали несколько отжиманий и подтягиваний. Тренер посмотрел на мои данные и предложил приехать на сборы. С этого все и началось.

Что такое тяжелый крестьянский труд, Елена Ноздрева знает не понаслышке: в детстве ей не раз приходилось быть на хозяйстве за старшую — и прибраться, и скотину почистить-накормить, и корову подоить. Зато закалился характер.

Ольга Климова родом из городского поселка Мир Кореличского района. Правда, первые гребки Ольга делала в Жодино. А Надежда Макарченко — из Бобруйска.

Из города на Березине и еще одна героиня уходящего года — Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр и бронзовая медалистка чемпионата мира по борьбе. Спортивная судьба у нее — хоть роман пиши. Ирина пришла в зал борьбы, когда ей было 16 лет, а до этого занималась легкой атлетикой — бегала на длинные дистанции, но была признана неперспективной. Чтобы остаться в спорте, решила переквалифицироваться, однако далось это очень непросто. А как только пошли первые успехи, случилась травма, которая едва не поставила крест на всех мечтах. Будущая чемпионка перенесла сложнейшую операцию и больше полугода ждала момента, чтобы вернуться на ковер. А потом долго наверстывала, преодолевая страх и проливая пот вперемешку со слезами. В 2018 году Курочкина стала чемпионкой Европы в весе 55 килограммов, а в Минске на II Европейских играх боролась уже в олимпийском весе (57). Эта победа ценна еще и перспективой на Игры-2020 в Токио. Как и бронза первенства планеты. И об этом тоже нельзя забывать.

О каждом нашем спорт­смене можно рассказывать долго, но, к сожалению, газетные площадки не резиновые. А потому дальше — буквально одной строкой.

Чемпионка мира в пятиборье Ольга Силкина и золотой медалист первенства планеты по тяжелой атлетике Евгений Тихонцов родом из Гомеля. Богатыри Андрей Арямнов и Геннадий Лаптев — из Борисова и Новополоцка. А чемпионка Европы Дарья Наумова — из деревни Потока Кличевского района Могилевской области. 19-летний Иван Литвинович, на недавнем первенстве мира по прыжкам на батуте выигравший серебро, из Вилейки. Десятиборец Виталий Жук родился в Щучине, а борец Александр Гуштын — в городке Свислочь Гродненской области. Татьяна Шаракова крутить педали начинала в Орше, а Василий Кириенко — в Речице. Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова — из Слуцка, спринтерша Эльвира Герман — из Пинска (как и метательница копья Татьяна Холодович), а высотница Карина Демидик — из Барановичей. Боксеры Дмитрий Асанов — из Молодечно, а Евгений Смягликов — гомельчанин…

И нет ничего удивительного, что за наших спортсменов болеет вся страна. Потому что в каждом из них — частичка нашей Родины.

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