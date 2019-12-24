ОКР примет участие в процессе в CAS, если РУСАДА не согласится с WADA

Источник: Спорт РИА Новости

Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.

«ОКР в случае, если РУСАДА будет принято решение не соглашаться с санкциями WADA, будет участвовать в данном процессе третьим заинтересованным лицом в части нарушения олимпийской хартии. Были выбраны юридическая компания и адвокаты, которые будут защищать наши интересы», — заявил Поздняков журналистам.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком ОКР единогласно поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA по лишению РУСАДА статуса соответствия.

«Исполком принял решение наблюдательного совета РУСАДА о несогласием с решениям WADA от 9 декабря. WADA будет вынужден идти истцом в CAS, а ответчиком будет выступать РУСАДА», — заявил Поздняков.