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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ОКР примет участие в процессе в CAS, если РУСАДА не согласится с WADA

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласится с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), ОКР будет участвовать в процессе в Спортивном арбитражном суде (CAS) третьим заинтересованным лицом в части нарушения олимпийской хартии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Наблюдательный совет РУСАДА ранее вынес рекомендацию не соглашаться с решением WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.

«ОКР в случае, если РУСАДА будет принято решение не соглашаться с санкциями WADA, будет участвовать в данном процессе третьим заинтересованным лицом в части нарушения олимпийской хартии. Были выбраны юридическая компания и адвокаты, которые будут защищать наши интересы», — заявил Поздняков журналистам.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком ОКР единогласно поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA по лишению РУСАДА статуса соответствия.

«Исполком принял решение наблюдательного совета РУСАДА о несогласием с решениям WADA от 9 декабря. WADA будет вынужден идти истцом в CAS, а ответчиком будет выступать РУСАДА», — заявил Поздняков.

«В текущих регламентах не прописано, в каких сроках WADA должно идти в CAS. Но из существующей практики это займет неделю-две недели. Не более. А что касается успеют ли до Олимпийских игр, то это вопрос достаточно сложный, и нам на это ответят юристы. Но существуют предпосылки, что эта история либо в прямой близости начала Олимпийских игр или даже за ее пределами. Как мы были проинформированы, с момента назначения арбитров CAS будет приблизительно три месяца до вынесения окончательного решения», — заявил Поздняков.

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