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15:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Лукашенко: Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде-2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск готов оказать помощь российским «чистым» спортсменам на Олимпиаде-2020.

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— Белоруссия готова помочь России, это абсолютно точно, — приводит слова Лукашенко «Эхо Москвы». — Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян.

Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Но в чем россияне правы, руководство России — а что, это российские изобретение? Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет… И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка, смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно.

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