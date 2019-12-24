Свищев считает, что шансы России на полное оправдание со стороны CAS невелики

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19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря отправить письмо с решением о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в CAS.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя позиция не изменилась — я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР), который поддержал единогласно позицию РУСАДА, теперь будем отстаивать это в судах, — сказал Свищев. — Надеюсь, что все-таки не только советский суд — самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших спортсменов».

«Шансы всегда есть, мое мнение, что будет очень сложно что-то доказать, потому что насколько нас там слышат и видят — я не уверен, идет давление через мощные СМИ — американские и английские, и оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно, — добавил собеседник агентства. — И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам того заседания, то представители WADA сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Но разве такое бывает? Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть».