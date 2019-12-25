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10:17 (мск), источник: ТАСС

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

ТАСС, 25 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в курсе решения общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

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Источник: AFP 2019

Во вторник общее собрание членов РУСАДА, куда входят главы Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA.

До 30 декабря решение будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению», — сказал собеседник агентства.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

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24 декабря© Ньюстюб
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