WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

«Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению», — сказал собеседник агентства.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.