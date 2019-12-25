Российские спортсмены будут получать 358 тысяч рублей за золото ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

За серебро чемпионата мира премия спортсменам увеличится с 112 до 179,2 тысячи рублей, за бронзу — с 67,2 до 107,5.

На чемпионатах Европы премии составят — 179,2 вместо 112 тысяч рублей за золото, 89,6 вместо 56 тысяч за серебро и 53,8 вместо 33,6 тысячи — за бронзу.

Для тренеров и специалистов спортивных сборных России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку победителей и призеров международных соревнований, установлены следующие премии: на чемпионатах мира за золото 171,5 тысячи рублей (ранее 107,2), за серебро 84,5 (52,8), за бронзу 51,2 (32); на чемпионатах Европы — за золото 76,8 (48), за серебро 38,4 (24), за бронзу 23 (14,4).

Аналогичные выплаты установлены для победителей и призеров чемпионатов России, их тренеров по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских летних и зимних игр, проводимых по программам чемпионатов мира и Европы соответственно в текущем году, если членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) будет приостановлено.