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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские спортсмены будут получать 358 тысяч рублей за золото ЧМ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премия российским спортсменам за золотую медаль чемпионата мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта увеличена с 224 до 358,4 тысячи рублей, сообщается в распоряжении правительства РФ, размещенном на портале правовой информации.

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Источник: Спорт РИА Новости

За серебро чемпионата мира премия спортсменам увеличится с 112 до 179,2 тысячи рублей, за бронзу — с 67,2 до 107,5.

На чемпионатах Европы премии составят — 179,2 вместо 112 тысяч рублей за золото, 89,6 вместо 56 тысяч за серебро и 53,8 вместо 33,6 тысячи — за бронзу.

Для тренеров и специалистов спортивных сборных России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку победителей и призеров международных соревнований, установлены следующие премии: на чемпионатах мира за золото 171,5 тысячи рублей (ранее 107,2), за серебро 84,5 (52,8), за бронзу 51,2 (32); на чемпионатах Европы — за золото 76,8 (48), за серебро 38,4 (24), за бронзу 23 (14,4).

Аналогичные выплаты установлены для победителей и призеров чемпионатов России, их тренеров по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских летних и зимних игр, проводимых по программам чемпионатов мира и Европы соответственно в текущем году, если членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) будет приостановлено.

При приостановке членства ПКР в IPC и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) такие же премии получат российские спортсмены победители и призеры чемпионатов мира и Европы, выступавшие под нейтральным флагом, а также тренеры и специалисты, обеспечившие их подготовку.

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