Ушли за базу
WADA лишает сборную России надежд на возвращение в олимпийскую
WADA лишает сборную России надежд на возвращение в олимпийскую
Ровно год назад, когда сформированная Всемирным антидопинговым агентством комиссия готовилась вылететь в Москву, чтобы забрать базу Московской антидопинговой лаборатории, ее поездка казалась поводом, наконец, навсегда забыть о допинговом кризисе: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже условно восстановлено, отношения с МОК вроде бы наладились, а изъятие терабайтов файлов — так, формальность.
А еще обеспечил то ли недели, то ли месяцы тревожного ожидания заключения по поводу них уже от Спортивного арбитражного суда (CAS) и разного рода — если вердикт устоит — уточнений, связанных с имплементацией наказаний.
У российских политиков принято выделять вполне определенную составляющую пакета — ту, что связана со статусом нейтралитета на крупнейших соревнованиях в ближайшие годы: запрет на российский флаг, гимн, может быть, даже на слово «Россия» в названии отправляющейся, скажем, на Олимпиаду команды. Вероятно, для многих спортсменов, тренеров, руководителей, которые уверены в собственной абсолютной непричастности к нежданному витку кризиса, лишение родного триколора и знакомой музыки на церемониях награждения, сам по себе ярлык «нейтрального» участника — это действительно болезненная штука. Но, откровенно говоря,
«Фильтры» при допуске российских спортсменов уже использовались при выдаче им приглашений в Пхёнчхан. И это было
А наград золотых «секвестированная» команда, нацеливавшаяся до применения «фильтров» на вал побед, в итоге добыла всего две — отечественный олимпийский антирекорд. Вот эту цифру «замаскировать» было тяжелее, чем нейтральный статус.
Через «фильтрацию» сборной России предстоит проходить и перед летней Олимпиадой в Токио. И мало сомнений в том, что критерии для отбора участников будут ничуть не менее жесткими, чем те, что применялись в начале 2018 года. А собеседник «Ъ», знакомый с планами WADA, вообще утверждает, что на сей раз дорогу закроют не только для тех, у кого были допинговые дисквалификации или кого упомянул в своем докладе Ричард Макларен, но и, например, для тех, у кого будет хотя бы один пропуск
Олимпиада 2020 года между тем могла превратиться в важную, приметную веху в истории российского спорта. Сборная России никогда не была в состоянии копировать космические советские показатели, но уж в
Это
По ходу возвращения она одерживает победы в особенно востребованных жанрах, в которых в этом году все у нее было здорово, в которых российский прогресс — общепризнанный факт, — в плавании, спортивной гимнастике. И букмекеры дополняли картинку котировками: в первую неделю декабря во всех конторах российская сборная была или в тройке, или вплотную к ней.
Вечером 9 декабря, спустя пару часов после объявления решения исполкома WADA, котировки стремительно, как курс рубля за пять лет до этого, рухнули, а сборная России опустилась в конец первой десятки. Теперь те, кто их формируют, больше верят не в ее возвращение, а в жестокость новых «фильтров», которые прошлой зимой казались не более чем скверным воспоминанием из прошлого.
Алексей Доспехов