Япония поставила цель завоевать на домашней Олимпиаде-2020 30 медалей

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Ясухиро Ямасита, олимпийский чемпион по дзюдо, возглавил Олимпийский комитет Японии несколько месяцев назад. Он рассказал, в чем видит свои главные цели на этом посту.
«Есть несколько задач. Одна заключается в том, чтобы создать условия для атлетов со всего мира, которые, приехав в Токио на Олимпиаду, смогли бы показать самые лучшие результаты. Чтобы они могли сказать, что Олимпиада в Токио была прекрасна. Чтобы через нее как можно больше людей оставили хорошие воспоминания о Японии и японцах. Прилагать все усилия для этого — одна из моих задач», — отметил он.
По словам Ямаситы, еще одна задача заключается в том, что для успеха соревнований в целом «необходима активная деятельность спортсменов страны — хозяйки Олимпиады». «Япония поставила целью добиться на этой Олимпиаде 30 медалей. Поэтому создать условия, чтобы японские спортсмены выступили блестяще, чтобы они постарались осуществить свою мечту — в этом тоже моя задача. Пока я всего 5 месяцев как стал во главе Олимпийского комитета. Для осуществления этих целей нужно чтобы все, кто этим занимается — Олимпийский комитет, оргкомитет, государство объединили свои силы. Тогда у нас получится сделать Олимпиаду незабываемой для людей всего мира», — сказал глава НОК Японии.