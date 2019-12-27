Япония поставила цель завоевать на домашней Олимпиаде-2020 30 медалей

Источник: Спорт РИА Новости

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Ясухиро Ямасита, олимпийский чемпион по дзюдо, возглавил Олимпийский комитет Японии несколько месяцев назад. Он рассказал, в чем видит свои главные цели на этом посту.

«Есть несколько задач. Одна заключается в том, чтобы создать условия для атлетов со всего мира, которые, приехав в Токио на Олимпиаду, смогли бы показать самые лучшие результаты. Чтобы они могли сказать, что Олимпиада в Токио была прекрасна. Чтобы через нее как можно больше людей оставили хорошие воспоминания о Японии и японцах. Прилагать все усилия для этого — одна из моих задач», — отметил он.