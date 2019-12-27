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14:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с отстранением России от спорта

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Денис Косинов. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил РИА Новости, что отправил в Международное антидопинговое агентство (WADA) не только решение о несогласии с вердиктом исполкома агентства, но и письмо, в котором выразил свою позицию.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», — заявил Ганус РИА Новости.

Во вторник, 24 декабря, общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска «чистых» спортсменов в нейтральном статусе.

WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома должно передать данный спор между сторонами в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) во вторник согласились с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с решением и выразили готовность участвовать в процессе в CAS в качестве третьей заинтересованной стороны.

ОКР по этому делу решил обратиться к услугам юриста Клода Рамони, представляющего швейцарскую компанию Libra Law. Интересы РУСАДА будет представлять также юридическая компания из Швейцарии Schellenberg Wittmer. ПКР пока не определился с юридической стороной.

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