РУСАДА зафиксировало 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российское антидопинговое агентство (WADA) зарегистрировало 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году, говорится в релизе
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российское антидопинговое агентство (WADA) зарегистрировало 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году, говорится в релизе
Как отмечается в релизе, в 2017 году этот показатель составил 59, в 2018-м — 146.
Число нарушений правил доступности (пропущенный тест и непредоставление информации о местонахождении) в 2019 году (311) снизилось по сравнению с 2018 годом (349), но увеличилось по сравнению с 2017-м (186).
Количество запросов на получение терапевтического исключения на использование запрещенных препаратов в 2019 году (103) оказалось больше, чем в 2018-м (101) и 2017-м (98).
При этом число профилактических антидопинговых мероприятий с 2017 по 2019 год выросло в десять раз — с 5 до 51.