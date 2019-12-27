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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Офицеры РУСАДА взяли более 11 тысяч допинг-проб за 2019 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) собрали более 11 тысяч проб за 2019 год, говорится в релизе пресс-службы организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, общее количество взятых образцов по состоянию на 23 декабря составляет 11009. Из них 8777 — пробы мочи, 533 — пробы крови, а еще 1699 — паспорт крови.

Для сравнения: в 2017 году РУСАДА взяло у спортсменов 6196 проб, а в 2018-м — 9502. Также увеличилось по сравнению с прошлыми годами количество видов спорта, включенных в программу тестирования. В 2019 году были протестированы 59 видов спорта, в 2018-м — 57, а в 2017-м — 48.

Собранные образцы в 2017—2019 годах направлялись в 20 аккредитованных и одну одобренную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории, среди которых числится и московская лаборатория.

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