Офицеры РУСАДА взяли более 11 тысяч допинг-проб за 2019 год

Как отмечается, общее количество взятых образцов по состоянию на 23 декабря составляет 11009. Из них 8777 — пробы мочи, 533 — пробы крови, а еще 1699 — паспорт крови.

Для сравнения: в 2017 году РУСАДА взяло у спортсменов 6196 проб, а в 2018-м — 9502. Также увеличилось по сравнению с прошлыми годами количество видов спорта, включенных в программу тестирования. В 2019 году были протестированы 59 видов спорта, в 2018-м — 57, а в 2017-м — 48.