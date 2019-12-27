Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Ганус посчитал, что публичные слушания раскроют информацию о манипуляциях с данными российских спортсменов, что, в свою очередь, может привести к ужесточению санкций WADA. «Это очень серьезные риски, но решение есть решение. Я должен его уважать, но моя позиция не меняется», — отметил он.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать такие соревнования. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливыми и противоречащими Олимпийской хартии.