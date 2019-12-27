Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России

Ганус посчитал, что публичные слушания раскроют информацию о манипуляциях с данными российских спортсменов, что, в свою очередь, может привести к ужесточению санкций WADA. «Это очень серьезные риски, но решение есть решение. Я должен его уважать, но моя позиция не меняется», — отметил он.