МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, выигранные в CAS

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер ранее в интервью sportschau.de выразил надежду, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении российских спортсменов, которые были оправданы или частично оправданы CAS в феврале 2018 года.

«В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», — сообщили в пресс-службе МОК РИА Новости в ответ на вопрос о главной теме интервью Юнгера по возможному пересмотру соответствующих дел.

В феврале 2018 года CAS полностью или частично оправдал 39 российских спортсменов, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В их числе были пять олимпийских чемпионов и девять чемпионов мира. На стороне защиты российских спортсменов в CAS выступал бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории, который, по словам Юнгера, при недавней проверке данных из лаборатории был причастен к возможным манипуляциям с пробами, а потому не может считаться свидетелем, заслуживающим доверия.