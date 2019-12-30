Вячеслав Дурнов: Мы приближаемся к самоокупаемости во многих видах спорта
Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов рассказал, как в 2019 году удалось «престиж страны показать и заработать».
Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов рассказал, как в 2019 году удалось «престиж страны показать и заработать».
Многие председатели федераций отмечали, что появление безвиза помогло в раскрутке наших соревнований. К нам стали охотнее ехать
Конечно. Безвизовый режим — это одно. Второе — качество наших спортивных объектов, которые, в принципе, позволяют провести соревнования самого высокого уровня. Ну, а то, что спортсменам не нужно заранее
Для нас сейчас это больше престиж страны или мы уже приближаемся к этой самоокупаемости?
Мы приближаемся к самоокупаемости, в принципе, во многих видах спорта. Престиж страны мы показали и заработали, — сказал чиновник в программе «Неделя спорта» на СТВ.