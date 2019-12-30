Вячеслав Дурнов: Мы приближаемся к самоокупаемости во многих видах спорта

Источник: AP 2019

Многие председатели федераций отмечали, что появление безвиза помогло в раскрутке наших соревнований. К нам стали охотнее ехать из-за рубежа. Министерство планирует работу в этом направлении?

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Конечно. Безвизовый режим — это одно. Второе — качество наших спортивных объектов, которые, в принципе, позволяют провести соревнования самого высокого уровня. Ну, а то, что спортсменам не нужно заранее какие-то визовые вопросы решать, — это 100% большой плюс. Предложений много, предложения разные — от шахматной олимпиады до практически всех кубковых мероприятий и так далее. Надо выходить обязательно на самоокупаемость данных мероприятий.

Для нас сейчас это больше престиж страны или мы уже приближаемся к этой самоокупаемости?