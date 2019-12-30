Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2019 года
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
30 декабря, источник: Прессбол

Вячеслав Дурнов: Мы приближаемся к самоокупаемости во многих видах спорта

Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов рассказал, как в 2019 году удалось «престиж страны показать и заработать».

Наверх
Источник: AP 2019

Многие председатели федераций отмечали, что появление безвиза помогло в раскрутке наших соревнований. К нам стали охотнее ехать из-за рубежа. Министерство планирует работу в этом направлении?

Читайте также
Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2020

Конечно. Безвизовый режим — это одно. Второе — качество наших спортивных объектов, которые, в принципе, позволяют провести соревнования самого высокого уровня. Ну, а то, что спортсменам не нужно заранее какие-то визовые вопросы решать, — это 100% большой плюс. Предложений много, предложения разные — от шахматной олимпиады до практически всех кубковых мероприятий и так далее. Надо выходить обязательно на самоокупаемость данных мероприятий.

Для нас сейчас это больше престиж страны или мы уже приближаемся к этой самоокупаемости?

Мы приближаемся к самоокупаемости, в принципе, во многих видах спорта. Престиж страны мы показали и заработали, — сказал чиновник в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Читайте также
 Шкурин далеко не первый. Еще 5 запутанных трансферов с участием белорусских игроков
КХЛ. "Динамо" Минск — "Динамо" Рига. В Новый год с новым антирекордом и званием худшей команды лиги
Россия против Германии — матч смерти за плей-офф чемпионата мира
От капитана сборной России ждали феерии, а он проваливает МЧМ
Сборная России по хоккею ответила на извинения канадских игроков
Американские хоккеисты вышли в плей-офф молодежного ЧМ
Десять главных скандалов мирового футбола в 2019 году
Кадровая революция «Локомотива»: начало придется на зиму?
Победа Канады отбросила Россию на последнее место в группе МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь