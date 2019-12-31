Глава WADA назвал борьбу с допингом в РФ главным успехом за 6 лет

Источник: AP 2019

Риди возглавил WADA в 2014 году, с 1 января 2020-го его сменит поляк Витольд Банька.

«С 2014 года работа WADA была в равной степени сложной и плодотворной. Мы столкнулись с вопиющими и порой невообразимыми угрозами “чистому” спорту. Однако, имея дело с этими угрозами, мы сделали больше, чем просто выдержали шторм. WADA явно сильнее, чем когда-либо в своей истории», — говорится в обращении Риди, опубликованном на официальном сайте WADA.

Учитывая, в частности, последние шесть лет, мне особенно приятно видеть, как WADA отреагировало на проблемы, с которыми оно столкнулось с 2014 года, в частности, российский допинговый кризис, который привел к развитию и внедрению команды мирового уровня. Крейг Риди глава WADA

«Работа отдельных сотрудников сыграла важную роль в реагировании WADA на этот кризис, последняя глава которого завершилась в декабре решением исполнительного комитета по РУСАДА. В конечном счете, решение по этому вопросу будет принимать Спортивный арбитражный суд, но на протяжении всего этого процесса WADA демонстрировало волю, опыт и инструменты для эффективного противодействия беспрецедентному уровню обмана и коррупции», — отметил Риди.

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По словам Риди, одним из положительных последствий необходимости противостоять допинговому кризису в России является то, что соблюдение кодекса WADA в настоящее время тщательно подкреплено прочной правовой базой. На сегодняшний день WADA имеет больше возможностей для контроля качества антидопинговых программ во всем мире.

«Сейчас мы обслуживаем спортсменов лучше, чем когда-либо прежде, не только в плане обеспечения “чистого” спорта, но и в том, как мы облегчаем их взаимодействие с антидопинговой системой», — говорится в заявлении Риди.