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31 декабря 2019, источник: БЕЛТА

Белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах в 2019 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах — чемпионатах и Кубках мира и Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

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Среди завоеванных наград 250 золотых, 278 серебряных и 318 бронзовых. В дисциплинах программы Олимпийских игр в копилке белорусских атлетов 10 медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Чемпионами планеты в олимпийских видах в 2019 году стали фристайлистка Александра Романовская, Ольга Силкина (современное пятиборье) и дуэт байдарки-двойки Марина Литвинчук / Ольга Худенко. На чемпионатах Европы белорусы в олимпийских видах спорта завоевали 46 наград (10, 20, 16).

К главному старту следующего года — XXXII летним Олимпийским играм в Токио — подготовку ведут 278 белорусских атлетов по 28 видам спорта. Сейчас у белорусов 66 олимпийских лицензий в 14 видах спорта. Отбор на токийские Игры в некоторых дисциплинах завершится в июне 2020 года. Олимпиада в японской столице пройдет с 24 июля по 9 августа.

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