Белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах в 2019 году

Среди завоеванных наград 250 золотых, 278 серебряных и 318 бронзовых. В дисциплинах программы Олимпийских игр в копилке белорусских атлетов 10 медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Чемпионами планеты в олимпийских видах в 2019 году стали фристайлистка Александра Романовская, Ольга Силкина (современное пятиборье) и дуэт байдарки-двойки Марина Литвинчук / Ольга Худенко. На чемпионатах Европы белорусы в олимпийских видах спорта завоевали 46 наград (10, 20, 16).