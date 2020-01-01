Большой футбол, Олимпиада, бой Хабиба. Чего ждать от 2020 года в спорте

Источник: Спорт-Экспресс

Наступивший 2020-й — год високосный, олимпийский и насыщенный разными большими спортивными событиями. Скучать болельщикам в ближайшие 12 месяцем точно не придется. На какие из предстоящих стартов обратить особое внимание и какие расклады имеются по этим событиями по состоянию на 1 января.

Евро в Питере

Главное спортивное событие первое половины года — безусловно чемпионат Европы по футболу, который частично пройдет в Санкт-Петербурге. Наша сборная проведет в северной столице все три групповых матча — с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Питер также примет еще один четвертьфинальный матч (3 июля) и, не исключено, что тоже с участием россиян, хотя последнее сейчас прогнозировать сложно — слишком много вариантов сейчас предполагает сетка плей-офф. Ну и, конечно, в ¼ финала надо еще выйти — на домашнем чемпионате мира нам сопутствовала удача, но будет ли так же на Евро?

Сейчас очевидно только одно — город на Неве и его пригороды ждет серьезное испытание толпами фанатов. В 2018-м здесь уже с честью справились с матчами чемпионата мира, но тогда в процессе участвовала вся страна, а сейчас Петербургу придется отбиваться в одиночку. Учитывая сравнительную простоту дороги для финских болельщиков, можно ожидать, что нагрузка на туристическую инфраструктуру повысится в разы. Но, если не подведет погода, для всех причастных это будет незабываемый опыт.

Олимпийская эпопея

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Летние Игры начнутся для нас уже в январе — с судов по поводу санкций в адрес российского спорта. Всемирное антидопинговое агентство пытается лишить нашу сборную флага и свободного доступа спортсменов на Олимпиаду в Токио. Вариант, при котором Россию полностью оправдают, кажется невероятным. Но существует еще несколько путей развития событий. Во-первых, процесс может затянуться, и тогда санкции вступят в силу уже после Игр-2020. Во-вторых, суд может вывести из-под санкций именно нашу олимпийскую сборную. Самое жесткое наказание и возможный последующий бойкот Олимпиады теоретически тоже возможны, но в эти праздничные дни о таком повороте думать не хочется.

В любом случае, нас ждет очень нервная подготовка к Токио. Скорее всего, определенности не будет до последнего момента (церемония открытия Игр — 24 июля), и в такой ситуации рисовать медальные перспективы просто глупо. Но, если помечтать, и представить себе идеальный вариант, при котором мы сможем повести на Игры-2020 всех сильнейших (включая легкоатлетов), то Россия наверняка попадет в топ-5 медального зачета. А в ситуации с нейтральным флагом, специальным допуском и прочими препонами, мы легко может оказаться и за пределами первой десятки — но тогда любая медаль будет считаться триумфом.

Самые рейтинговые чемпионаты мира

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Здесь я бы выделил три старта, которые нас ждут в ближайшие четыре месяца, — чемпионат мира по биатлону ( 13—23 февраля в итальянской Антерсельве), чемпионат мира по фигурному катанию ( 17—22 марта в канадском Монреале) и мужской чемпионат мира по хоккею (с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне). В летних видах спорта все внимание главных звезд будет сконцентрировано на подготовке к Олимпиаде, поэтому на первом плане в остальное время будут большие зимние турниры. Самые простые расклады в биатлоне, где мы давно не являемся лидерами — будем рады любой медали и наша главная ставка — на эстафеты.

Турнир по фигурному катанию пройдет в очень неудобном для нас часовом поясе, но никакая акклиматизация не отменит доминирования России среди женщин-одиночниц. Соперничество Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной наверняка останется актуальным до конца сезона. На хоккейном чемпионате мира топовые сборные, как всегда, будут зависеть от подкрепления из-за океана. Но российской команде, возможно, уже стоит отказаться от ставки на поколение Малкина и Овечкина. На групповом этапе у нас не будет принципиальных битв с канадцами и чехами — ждем соответствующих встреч в плей-офф.

Интрига Конора и Хабиба

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18 января первый бой за полтора года проведет самый раскрученный боец ММА Конор Макгрегор. Если ирландец снова проиграет, это может стать финалом в его карьере в UFC. А вот победа над Дональдом Серрене откроет Макгрегору дорогу к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым, который вполне может состояться летом в России. Правда, для этого россиянину самому нужно благополучно пройти 19 апреля опаснейшего соперника — Тони Фергюсона. Поединок этих бойцов уже четырежды срывался, но есть надежда, что на этот раз судьба будет все-таки благосклонна, и оба выйдут в октагон в Бруклине.

Основные старты 2020 года

26 декабря — 5 января. Хоккей. Юниорский чемпионат мира в Чехии

28 декабря — 5 января. Лыжные гонки. Тур де ски в Швейцарии и Италии

5 — 17 января. Ралли-рейд Дакар в Саудовской Аравии

5 — 24 января. Шахматы. Женщины. Матч за звание чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Александра Горячкина (Россия) в Шанхае (Китай) и Владивостоке (Россия)

9 — 26 января. Гандбол. Чемпионат Европы среди мужчин в Австрии, Норвегии и Швеции

9 — 22 января. Зимние юношеские олимпийские Игры в Лозанне (Швейцария)

18 января. ММА. UFC 246. Макгрегор — Серроне в Парадайз (США)

20 января — 2 февраля. Теннис. Australian Open в Мельбурне

21 — 26 января. Фигурное катание. Чемпионат Европы в Граце (Австрия)

10 — 16 февраля. Борьба. Чемпионат Европы в Риме (Италия)

13 — 23 февраля. Биатлон. Чемпионат мира в Антерсельве (Италия)

13 — 18 февраля. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк Сити (США)

15 — 16 февраля. Санный спорт. Чемпионат мира в Сочи (Россия)

21 февраля — 1 марта. Бобслей. Чемпионат мира в Альтенберге (Германия)

28 февраля — 1 марта. Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью в Хамаре (Норвегия)

22 февраля. Бокс. Уайлдер — Фьюри в Лас-Вегасе (США)

2 — 8 марта. Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира в Таллине (Эстония)

7 марта. Бокс. Усик — Чисора в Манчестере (Великобритания)

13 — 15 марта. Легкая атлетика. Чемпионат мира в Нанкине (Китай)

13 — 15 марта. Шорт-трек. Чемпионат мира в Сеуле (Корея)

13 — 23 марта. Бокс. Европейские квалификационные соревнования в Лондоне (Великобритания)

15 марта — 5 апреля. Шахматы. Мужской турнир претендентов в Екатеринбурге (Россия)

15 марта — 29 ноября. Формула-1. Чемпионат мира в 22 городах

17 — 22 марта. Фигурное катание. Чемпионат мира в Монреале (Канада)

20 — 22 марта. Гандбол. Женские олимпийские отборочные турниры

28 марта — 5 апреля. Хоккей с мячом. Чемпионат мира в Иркутске (Россия)

19 апреля. ММА. UFC 249. Нурмагомедов — Фергюсон в Нью-Йорке (США)

8 — 24 мая. Хоккей. Чемпионат мира в Швейцарии

19 мая- 18 июня. Волейбол. Женщины. Лига наций

22 -24 мая. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы в Киеве (Украина)

22 мая — 21 июня. Волейбол. Мужчины. Лига наций

24 мая — 7 июня. Теннис. Ролан Гаррос в Париже (Франция)

12 июня — 12 июля. Футбол. Чемпионат Европы в 11 странах

13 -14 июня. Автогонки. Ле Ман 24 во Франции

23 — 28 июня. Баскетбол. Мужские олимпийские отборочные турниры

27 июня — 19 июля. Велошоссе. Тур де Франс во Франции

29 июня — 12 июля. Теннис. Уимблдон в Лондоне (Великобритания)

24 июля — 9 августа. Олимпиада в Токио (Япония)

1 — 15 августа. Шахматы. Всемирная Олимпиада в Москве (Россия)

31 августа — 13 сентября. Теннис. US Open в Нью-Йорке (США)

12 сентября — 4 октября. Мини-футбол. Чемпионат мира в Литве

4 — 20 декабря. Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы в Дании и Норвегии

15 — 20 декабря. Плавание. Чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).