Большой футбол, Олимпиада, бой Хабиба. Чего ждать от 2020 года в спорте
Главные соревнования от наступившего года — выбор «СЭ».
Главные соревнования от наступившего года — выбор «СЭ».
Наступивший 2020-й — год високосный, олимпийский и насыщенный разными большими спортивными событиями. Скучать болельщикам в ближайшие 12 месяцем точно не придется. На какие из предстоящих стартов обратить особое внимание и какие расклады имеются по этим событиями по состоянию на 1 января.
Главное спортивное событие первое половины года — безусловно чемпионат Европы по футболу, который частично пройдет в
Сейчас очевидно только одно — город на Неве и его пригороды ждет серьезное испытание толпами фанатов. В 2018-м здесь уже с честью справились с матчами чемпионата мира, но тогда в процессе участвовала вся страна, а сейчас Петербургу придется отбиваться в одиночку. Учитывая сравнительную простоту дороги для финских болельщиков, можно ожидать, что нагрузка на туристическую инфраструктуру повысится в разы. Но, если не подведет погода, для всех причастных это будет незабываемый опыт.
Летние Игры начнутся для нас уже в январе — с судов по поводу санкций в адрес российского спорта. Всемирное антидопинговое агентство пытается лишить нашу сборную флага и свободного доступа спортсменов на Олимпиаду в Токио. Вариант, при котором Россию полностью оправдают, кажется невероятным. Но существует еще несколько путей развития событий.
В любом случае, нас ждет очень нервная подготовка к Токио. Скорее всего, определенности не будет до последнего момента (церемония открытия Игр — 24 июля), и в такой ситуации рисовать медальные перспективы просто глупо. Но, если помечтать, и представить себе идеальный вариант, при котором мы сможем повести на Игры-2020 всех сильнейших (включая легкоатлетов), то Россия наверняка попадет в топ-5 медального зачета. А в ситуации с нейтральным флагом, специальным допуском и прочими препонами, мы легко может оказаться и за пределами первой десятки — но тогда любая медаль будет считаться триумфом.
Здесь я бы выделил три старта, которые нас ждут в ближайшие четыре месяца, — чемпионат мира по биатлону (
Турнир по фигурному катанию пройдет в очень неудобном для нас часовом поясе, но никакая акклиматизация не отменит доминирования России среди
18 января первый бой за полтора года проведет самый раскрученный боец ММА Конор Макгрегор. Если ирландец снова проиграет, это может стать финалом в его карьере в UFC. А вот победа над Дональдом Серрене откроет Макгрегору дорогу к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым, который вполне может состояться летом в России. Правда, для этого россиянину самому нужно благополучно пройти 19 апреля опаснейшего соперника — Тони Фергюсона. Поединок этих бойцов уже четырежды срывался, но есть надежда, что на этот раз судьба будет
Основные старты 2020 года
26 декабря — 5 января. Хоккей. Юниорский чемпионат мира в Чехии
28 декабря — 5 января. Лыжные гонки. Тур де ски в Швейцарии и Италии
5 — 17 января.
5 — 24 января. Шахматы. Женщины. Матч за звание чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Александра Горячкина (Россия) в Шанхае (Китай) и Владивостоке (Россия)
9 — 26 января. Гандбол. Чемпионат Европы среди мужчин в Австрии, Норвегии и Швеции
9 — 22 января. Зимние юношеские олимпийские Игры в Лозанне (Швейцария)
18 января. ММА. UFC 246. Макгрегор — Серроне в Парадайз (США)
20 января — 2 февраля. Теннис. Australian Open в Мельбурне
21 — 26 января. Фигурное катание. Чемпионат Европы в Граце (Австрия)
10 — 16 февраля. Борьба. Чемпионат Европы в Риме (Италия)
13 — 23 февраля. Биатлон. Чемпионат мира в Антерсельве (Италия)
13 — 18 февраля. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях в
15 — 16 февраля. Санный спорт. Чемпионат мира в Сочи (Россия)
21 февраля — 1 марта. Бобслей. Чемпионат мира в Альтенберге (Германия)
28 февраля — 1 марта. Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью в Хамаре (Норвегия)
22 февраля. Бокс. Уайлдер — Фьюри в
2 — 8 марта. Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира в Таллине (Эстония)
7 марта. Бокс. Усик — Чисора в Манчестере (Великобритания)
13 — 15 марта. Легкая атлетика. Чемпионат мира в Нанкине (Китай)
13 — 15 марта.
13 — 23 марта. Бокс. Европейские квалификационные соревнования в Лондоне (Великобритания)
15 марта — 5 апреля. Шахматы. Мужской турнир претендентов в Екатеринбурге (Россия)
15 марта — 29 ноября. Формула-1. Чемпионат мира в 22 городах
17 — 22 марта. Фигурное катание. Чемпионат мира в Монреале (Канада)
20 — 22 марта. Гандбол. Женские олимпийские отборочные турниры
28 марта — 5 апреля. Хоккей с мячом. Чемпионат мира в Иркутске (Россия)
19 апреля. ММА. UFC 249. Нурмагомедов — Фергюсон в
8 — 24 мая. Хоккей. Чемпионат мира в Швейцарии
19 мая- 18 июня. Волейбол. Женщины. Лига наций
22 -24 мая. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы в Киеве (Украина)
22 мая — 21 июня. Волейбол. Мужчины. Лига наций
24 мая — 7 июня. Теннис. Ролан Гаррос в Париже (Франция)
12 июня — 12 июля. Футбол. Чемпионат Европы в 11 странах
13 -14 июня. Автогонки. Ле Ман 24 во Франции
23 — 28 июня. Баскетбол. Мужские олимпийские отборочные турниры
27 июня — 19 июля. Велошоссе. Тур де Франс во Франции
29 июня — 12 июля. Теннис. Уимблдон в Лондоне (Великобритания)
24 июля — 9 августа. Олимпиада в Токио (Япония)
1 — 15 августа. Шахматы. Всемирная Олимпиада в Москве (Россия)
31 августа — 13 сентября. Теннис. US Open в
12 сентября — 4 октября.
4 — 20 декабря. Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы в Дании и Норвегии
15 — 20 декабря. Плавание. Чемпионат мира на короткой воде в
Олег Шамонаев