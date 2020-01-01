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1 января, источник: Lenta.Ru

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов. Об изменениях, вступивших в силу с 1 января 2020 года, сообщается на сайте организации.

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Источник: AFP 2019

Под запретом оказались октодрин и левометадон. WADA прояснило позицию по запрету на употребление каннабиноидов. Отныне запрещены все природные и синтетические каннабиноиды. Инертный газ аргон, использование которого ранее приравнивалось к употреблению допинга, исключен из списка.

31 декабря глава WADA Крейг Риди, подводя итоги года, заявил, что ситуация с допингом у российских спортсменов вывела агентство на качественно новый уровень. «Я рад видеть, как WADA справилось с трудностями, в особенности с допингом в российском спорте», — написал Риди в сообщении на сайте агентства.

9 декабря исполком WADA принял решение о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства. На четыре года страна потеряет право проводить крупные спортивные мероприятия, а отечественные спортсмены спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

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