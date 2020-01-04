WADA назначило России сумму ежегодного взноса

Источник: Reuters

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За 2020 год Россия должна будет заплатить 1 015 977 долларов. Бюджет агентства формируется из взносов стран, размер которых ежегодно увеличивается на восемь процентов. В прошлом году Россия выплатила организации 946 тысяч долларов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.