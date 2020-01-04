Баснословный взнос: сколько Россия заплатит WADA

Источник: Reuters

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на начавшийся год составит более $1 млн, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы WADA.

«Размер взноса России в нынешнем году составит $1 015 977», — поведал источник.

Отмечается, что каждый год сумма взноса стран в бюджет агентства увеличивается примерно на 8% — в 2019 году Россия, соответственно, выделила WADA $946 747. Что же касается наибольших взносов в бюджет организации за прошедший год, то здесь лидирует США (около $2,5 млн). Следом расположилась Япония ($1,5 млн + $163 тыс. как добровольный взнос), а тройку замкнула Канада (примерно $1,3 млн).

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Несмотря на столь значительные показатели, в 2020-м все может измениться. Ведь существует вероятность, что именно Россия станет той страной, которая перечислит WADA наибольшую сумму. Такое развитие событий возможно в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Тогда отечественной организации придется заплатить штраф в размере $100 тыс.

Помимо этого, Россия при таком сценарии будет обязана компенсировать Всемирному антидопинговому агентству расходы, связанные с изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории (примерно $2 млн) и расследованием громкого допинг-скандала, начавшегося осенью 2019 года.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему отстранению, которое включает в себя ряд очень жестких условий. Так, национальная сборная не сможет выступать на крупнейших мировых турнирах: Олимпиаде и чемпионатах мира.

Только некоторые спортсмены из России смогут попасть на эти соревнования, но для этого им придется в особом порядке получить допуск, чтобы поехать в качестве нейтральных атлетов.

Подобные санкции применялись к отечественным атлетам и на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, где наши атлеты выступали «без флага и названия страны».

Причиной подобных санкций по отношению к России стало расследование, проведенное независимыми экспертами WADA в Московской лаборатории. Проверка выявила якобы имевшие место манипуляции с базой данных допинг-тестов. Как тогда заявили во Всемирном антидопинговом агентстве, организации не удалось провести объективный анализ из-за невозможности честно проверить 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

На скандал, вышедший далеко за пределы мира спорта, отреагировало множество звезд спорта и представителей политики. Среди высказавшихся относительно очередных санкций в отношении отечественных атлетов был и президент России Владимир Путин, отметивший, что WADA вынесло «несправедливое решение, не отвечающее здравому смыслу и праву».

Решения с допингом об участии наших спортсменов под нейтральным флагом были приняты на прошлой Олимпиаде. А теперь за то же самое еще раз. Ни в одной правовой системе мира в истории человечества такого не было и, надеюсь, не будет. Владимир Путин президент Российской Федерации

Путин отметил, что правительство поддерживает санкции в отношении спортсменов, которые непосредственно имеют отношение к допинговому скандалу, а также выразил готовность помочь организациям разобраться в ситуации. Однако, по мнению лидера страны, из-за их ошибок никак не должны страдать «чистые» атлеты.

«Любое наказание должно быть индивидуально — если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее число спортсменов “чистые”, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?» — высказал сомнение Путин, приведя в качестве примера спортсменов, которые являются крайними в этой ситуации, фигуристов.

«У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают. Пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?» — порассуждал глава государства.

Стоит отметить, что впоследствии 25 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло решение не соглашаться с санкциями со стороны WADA, что ожидаемо повлекло за собой апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.