Юношеские Олимпийские игры-2020. Кто и когда выступит от Казахстана

Казахстан выступает на зимних ЮОИ на постоянной основе. На первой Олимпиаде в Инсбруке в 2012 году наши юные спортсмены завоевали три медали. «Серебро» и «бронза» были на счету биатлонистки Галины Вишневской. Также на третью ступень пьедестала поднялся лыжник Сергей Малышев.

Через четыре года в норвежском Лиллехаммере в активе казахстанцев были две бронзовые медали. Третье место заняли фигуристка Элизабет Турсынбаева и биатлонистка Арина Пантова. К тому же в составе смешанных команды наш конькобежец Анвар Махамадеев стал вторым, а еще одна казахстанца Анита Нагай (шорт-трек) выиграла бронзовую медаль в шорт-треке.

Как мы указали выше, в Швейцарии с 10 по 22 января нашу сборную представят 27 атлетов. Они будут биться за места на пьедестале в девяти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с шайбой (в составе международной команды), горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс).

Итак, юными олимпийцами стали следующие спортсмены:

— биатлон: Арсений Безгинов, Вадим Куралес, Данил Червенко, Ульяна Ардалионова, Влада Васильченко, Арина Куприянова;

— конькобежный спорт: Алина Дауранова, Инесса Шумекова, Никита Важенин, Евгений Кошкин;

— лыжные гонки: Дидар Касенов, Ильяс Исабек, Айша Ракишева, Валерия Батченко;

— горнолыжный спорт: Владислав Шлемов и Александра Троицкая;

— прыжки на лыжах с трамплина: Данил Васильев, Нуршат Турсунжанов, Вероника Шишкина, Амина Тухтаева;

— лыжное двоеборье: Святослав Назаренко;

— шорт-трек: Санжар Жанисов, Мария Горбунова

— хоккей: Алексей Байдек, Кристина Чернова;

— фристайл: Анель Суфашова, Алексей Банников.

Первыми стартовать будут горнолыжники и хоккеисты. Соревнования в этих видах спорта начнутся 10 января (с 15:00 по времени Нур-Султана). На следующий день в борьбу вступят биатлонисты. Они будут биться за награды с 11 по 15 января (с 15:30).

12 января на старт выйдут представители команды Казахстана по конькобежному спорту (с 16:00). 18 января будет насыщенным для наших спортсменов. В этот день начнутся соревнования по шорт-треку, лыжному двоеборью и лыжным гонкам (с 16:00 и с 16:30).

И, наконец, фристайлисты с прыгунами на лыжах с трамплина будут выступать с 19 января (с 15:30)Наши спортсмены завершат свои выступления в день закрытия ЮОИ — 22 января (с 16:00). Последние соревнования будут в лыжном двоеборье.

Подробная сетка соревновательных дней будет представлена позже.