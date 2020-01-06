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6 января, источник: Vesti.kz

Юношеские Олимпийские игры-2020. Кто и когда выступит от Казахстана

9 января стартуют юношеские Олимпийские игры-2020. ЮОИ пройдут в третий раз в истории. И предстоящие Игры примет швейцарская Лозанна. За награды будут биться 27 казахстанцев. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Казахстан выступает на зимних ЮОИ на постоянной основе. На первой Олимпиаде в Инсбруке в 2012 году наши юные спортсмены завоевали три медали. «Серебро» и «бронза» были на счету биатлонистки Галины Вишневской. Также на третью ступень пьедестала поднялся лыжник Сергей Малышев.

Через четыре года в норвежском Лиллехаммере в активе казахстанцев были две бронзовые медали. Третье место заняли фигуристка Элизабет Турсынбаева и биатлонистка Арина Пантова. К тому же в составе смешанных команды наш конькобежец Анвар Махамадеев стал вторым, а еще одна казахстанца Анита Нагай (шорт-трек) выиграла бронзовую медаль в шорт-треке.

Как мы указали выше, в Швейцарии с 10 по 22 января нашу сборную представят 27 атлетов. Они будут биться за места на пьедестале в девяти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с шайбой (в составе международной команды), горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс).

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Итак, юными олимпийцами стали следующие спортсмены:
— биатлон: Арсений Безгинов, Вадим Куралес, Данил Червенко, Ульяна Ардалионова, Влада Васильченко, Арина Куприянова;
— конькобежный спорт: Алина Дауранова, Инесса Шумекова, Никита Важенин, Евгений Кошкин;
— лыжные гонки: Дидар Касенов, Ильяс Исабек, Айша Ракишева, Валерия Батченко;
— горнолыжный спорт: Владислав Шлемов и Александра Троицкая;
— прыжки на лыжах с трамплина: Данил Васильев, Нуршат Турсунжанов, Вероника Шишкина, Амина Тухтаева;
— лыжное двоеборье: Святослав Назаренко;
— шорт-трек: Санжар Жанисов, Мария Горбунова
— хоккей: Алексей Байдек, Кристина Чернова;
— фристайл: Анель Суфашова, Алексей Банников.

Первыми стартовать будут горнолыжники и хоккеисты. Соревнования в этих видах спорта начнутся 10 января (с 15:00 по времени Нур-Султана). На следующий день в борьбу вступят биатлонисты. Они будут биться за награды с 11 по 15 января (с 15:30).

12 января на старт выйдут представители команды Казахстана по конькобежному спорту (с 16:00). 18 января будет насыщенным для наших спортсменов. В этот день начнутся соревнования по шорт-треку, лыжному двоеборью и лыжным гонкам (с 16:00 и с 16:30).

И, наконец, фристайлисты с прыгунами на лыжах с трамплина будут выступать с 19 января (с 15:30)Наши спортсмены завершат свои выступления в день закрытия ЮОИ — 22 января (с 16:00). Последние соревнования будут в лыжном двоеборье.

Подробная сетка соревновательных дней будет представлена позже.

Добавим, что участвовать в Играх будут спортсмен из более, чем 70 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет. Медали будут разыграны в 16 видах спорта.

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