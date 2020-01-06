Готовы быть в центре внимания. Олимпийская команда России отправляется на юношеские Игры

Источник: РИА "Новости"

Без малого две тысячи спортсменов из 70 с лишним стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. И пусть в самой Лозанне пока еще не везде выпал снег и установилась минусовая температура, у олимпийской команды России на этот старт самые серьезные планы. И проводы у спортсменов серьезные — совсем как у взрослых.

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Антидопинговая викторина

Перед церемонией для участников ЮОИ Олимпийский комитет России совместно с РУСАДА уже по традиции организовал антидопинговый семинар. Его задачей было максимально подробно рассказать о процедуре допинг-контроля и всех нюансах антидопинговых правил, правах и обязанностях спортсмена.

Что дает честность в спорте? Чем грозит употребление допинга? Отвечать на эти, казалось бы, простые вопросы, не так уж и просто, но очень важно. Участники получают полезную информацию о том, какие препараты входят в запрещенный список ВАДА, знакомятся с системой АДАМС и специальным приложением, в котором любой желающий может проверить, можно ли употреблять тот или иной препарат в соревновательный или внесоревновательный период. Популярные капли от насморка, витамины и обычное обезболивающие, которое можно купить в аптеке, неожиданно для многих попали в черный список.

Ключевой и, пожалуй, главный посыл семинара — только сам спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм, за данные, которые он вносит в АДАМС, за правильное прохождение допинг-контроля. События последнего времени дают понять, что этот факт нужно массово внушать даже взрослым, что уж говорить о подростках.

Чтобы материал усваивался лучше, организаторы всячески стараются разнообразить программу. Это и интерактивный формат вопрос-ответ, и даже игровые механики. На самих Играх проведут викторину на знание антидопинговых правил с ценными призами.

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А что такое ски-альпинизм?

На этих Играх сборная России выступит в полноценном статусе — с гимном, флагом и другими атрибутами. Знаменосцем нашей команды на церемонии открытия будет представительница новой для соревнований дисциплины — ски-альпинизма — Евгения Долженкова. Знамя ОКР передал спортсменке директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин. В момент объявления по залу прокатился тихий вопрос: «А что такое ски-альпинизм? ».

— Это интересный экстремальный вид спорта, — сказала Евгения, не до конца раскрыв тайну. На самом деле это вид спорта, сочетающий горные и беговые лыжи.

— Желаю всем удачи и чтобы не было травм, — добавила Долженкова. — Мы постараемся показать самый высокий результат.

— Медальных планов строить не будем, — отметил Конокотин. — Но мы уверены, что вы приложите максимум усилий, чтобы гимн России звучал как можно чаще. Становясь членами олимпийской команды, вы берете на себя определенные обязательства.

Вы все знаете, что к российской команде приковано дополнительное внимание как со стороны спортивных организаций, так и со стороны антидопинговых служб. Ошибок не должно быть никаких. И пусть Игры запомнится вам только с положительной стороны. Андрей Конокотин Директор по спорту Олимпийского комитета России

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Проводы. Часть первая, но не последняя

На самом деле провожать нашу команду на Игры будут дважды. Связано это с тем, что календарь соревнований поделен на две волны — для удобства спортсменов и зрителей, которые не будут разрываться между событиями и трансляциями. Единственное исключение — керлинг, который будет идти на протяжении всех ЮОИ.

А хоккей, к примеру, стартует с необычной версии 3×3 и только с 17 января начнется традиционный турнир. Также в первой части запланированы горнолыжный спорт, упомянутый ски-альпинизм, биатлон, конькобежный спорт и фигурное катание.

В последнем в числе фаворитов, конечно же, будут россияне. Интересно понаблюдать будет за соперничеством представителя TutberidzeTeam Даниилом Самсоновым и Андреем Мозалевым, а также дуэлью Анны Фроловой и Ксении Синицыной, которая стала четвертой в финале юниорского «Гран-при» и пятой на чемпионате России.

Вторую часть нашей команды проводят в Лозанну 14 января.

Мария Маркова