WADA выступило с заявлением по поводу фильма о сокрытии допинга в IWF

В воскресенье ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Также в фильме бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне спортсменка из Таиланда Раттикан Гульнои призналась в употреблении допинга.

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«WADA может подтвердить, что ее независимый отдел расследований осведомлен об обвинениях и продолжит наводить справки о возможных нарушениях всемирного антидопингового кодекса. Поскольку эти расследования продолжаются, WADA в настоящий момент не имеет никаких дополнительных комментариев по этому поводу», — говорится в сообщении на сайте агентства.

«Поскольку дело касается конкретных утверждений о применении допинга тяжелоатлетами в Таиланде, которые являются новыми и вызывают серьезную обеспокоенность WADA, агентство свяжется с IWF, Антидопинговым агентством Таиланда и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить четкую картину происходящего. WADA предпримет необходимые действия, если будут установлены нарушения кодекса отдельными лицами или антидопинговыми организациями», — отмечается в заявлении WADA.