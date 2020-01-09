Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

В соревнованиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, примут участие 1880 спортсменов (количество юношей и девушек будет равным) из более чем 70 стран, которые будут бороться за медали в восьми видах спорта в 16 дисциплинах: биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге.