Телеспорт и Одноклассники покажут Зимние юношеские Олимпийские игры 2020

Источник: РИА "Новости"

Трансляции можно смотреть на всех устройствах, включая мобильные приложения на iOS и Android. Видеопоток с прямым эфиром будет доступен круглосуточно: когда соревнования не проводятся, в нем будет показана графика с расписанием или статистикой.

Трансляция торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится на новой ледовой арене «Malley», также пройдет в Одноклассниках — ее начало запланировано на 21:55 МСК 9 января.