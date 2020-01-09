Телеспорт и Одноклассники покажут Зимние юношеские Олимпийские игры 2020

Трансляции можно смотреть на всех устройствах, включая мобильные приложения на iOS и Android. Видеопоток с прямым эфиром будет доступен круглосуточно: когда соревнования не проводятся, в нем будет показана графика с расписанием или статистикой.
Трансляция торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится на новой ледовой арене «Malley», также пройдет в Одноклассниках — ее начало запланировано на 21:55 МСК 9 января.
Всего в соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов из 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.