Виктор Лукашенко: Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде

«Юношеские Олимпийские игры — молодое событие в мире спорта, которое призвано объединить подрастающее поколение. Несмотря на юный возраст, вы прошли сложный квалификационный отбор и завоевали заветные путевки на крупнейшие международные соревнования» — говорится в приветствии.

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Первый вице-президент Национального олимпийского комитета выразил уверенность в том, что Игры откроют для их участников дверь в спорт высших достижений и станут незабываемым опытом в карьере. «Убежден, вы подтвердите высокий уровень белорусского спорта и достойно представите нашу страну на юношеской Олимпиаде», — отметил Виктор Лукашенко. Он пожелал юным спортсменам, которые представляют страну на престижном мультиспортивном форуме, крепкого здоровья, успехов, спортивного и олимпийского триумфа.

Белорусские спортсмены на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне будут представлены в пяти видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, конькобежном спорте и хоккее 3×3. Главой белорусской делегации утвержден начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик.

Всего в соревнованиях участвуют 1880 спортсменов из более чем 70 стран. Они будут сражаться за медали в 16 дисциплинах: биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге.