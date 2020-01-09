Виктор Лукашенко: Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый
«Юношеские Олимпийские игры — молодое событие в мире спорта, которое призвано объединить подрастающее поколение. Несмотря на юный возраст, вы прошли сложный квалификационный отбор и завоевали заветные путевки на крупнейшие международные соревнования» — говорится в приветствии.
Первый
Белорусские спортсмены на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне будут представлены в пяти видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, конькобежном спорте и хоккее 3×3. Главой белорусской делегации утвержден начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик.
Всего в соревнованиях участвуют 1880 спортсменов из более чем 70 стран. Они будут сражаться за медали в 16 дисциплинах: биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте,
Юношеские Олимпийские игры проводятся МОК раз в четыре года. Первые такие состязания состоялись в Инсбруке (Австрия) в 2012 году. В 2016-м представительные старты принимал норвежский Лиллехаммер. III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне по 22 января.