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21:52 (мск), источник: ТАСС

Свищев считает недопустимым пересмотр дел 28 российских олимпийцев по инициативе МОК

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу оправданных два года назад 28 российских участников зимних Олимпийских игр в Сочи пересматривать недопустимо. Такое мнение ТАСС в субботу высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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В пятницу глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы CAS в 2018 году. Основанием для пересмотра дел может стать то обстоятельство, что в качестве свидетеля защиты российских спортсменов выступал бывший сотрудник московской лаборатории Евгений Кудрявцев, который, согласно последним выводам департамента разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастен к манипуляциям с базой данных московской лаборатории. WADA считает, что это делает показания свидетеля несостоятельными.

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«Совершенно очевидно, что решение CAS пересматривать недопустимо, — заявил Свищев. — Это решение суда, вынесено оно давно. Господин Бах как будто забыл о важном принципе арбитражных решений — они окончательны и безапелляционны. Пересмотр дел, по которым CAS уже сказал свое слово, невозможен».

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«Доказательства якобы вины наших спорстменов были тогда использованы в полном объеме, и информатору-перебежчику [Григорию] Родченкову никто тогда не мешал их предоставить. Юридического права на какие-либо изменения судебных решений, вынесенных CAS, у МОК, конечно же, нет. И вообще, слова Баха удивительны — МОК должен быть на стороне спортсменов, защищать их, а не подвергать сомнению выводы CAS», — добавил собеседник агентства.

CAS в 2018 году полностью оправдал олимпийского чемпиона Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (все — лыжные гонки), олимпийского чемпиона Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову (все — скелетон), Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольгу Стульневу, Людмилу Удобкину (все — бобслей), Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова (все — конькобежный спорт), Татьяну Иванову и Альберта Демченко (оба — санный спорт), Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину, Екатерину Смоленцеву (все — хоккей).

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