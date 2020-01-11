Российские спортсмены завоевали две золотые медали во второй день юношеской Олимпиады

В субботу российские спортсмены завоевали две награды. Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую биатлонные индивидуальные гонки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано находятся на первом месте после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов, набрав 63,52 балла. На втором месте расположились россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (62,64 балла).

Фигуристка Ксения Синицына занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц. Российская спортсменка набрала 71,77 балла. На третьей позиции находится ее соотечественница Анна Фролова (69,07).

В соревнованиях смешанных команд керлингисты сборной России обыграли команду Южной Кореи со счетом 9:2. После двух туров российская сборная делит второе место в группе А с командами Испании, Южной Кореи и Польши. Следующая игра пройдет 12 января, российские керлингисты встретятся с испанцами.

В медальном зачете сборная России находится на втором месте, завоевав две золотые медали, и уступает только швейцарской команде, у которой на счету семь наград (3−2−2).